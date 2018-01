SCC avisa de la reproducción "mimética" en Baleares o Comunitat Valenciana de "lo que ocurrió hace años en Cataluña"

15/01/2018 - 16:45

El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha afirmado este lunes que "hay comunidades como la balear o más incipientemente quizás la Comunitat Valenciana donde se repite miméticamente lo que ocurrió hace unos años en Cataluña".

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios tras recibir el Premio Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta en València, ha indicado al respecto que "a sabiendas de lo que conlleva el proceso independentista, que es fractura social, decadencia económica y bloqueo institucional" se está "a tiempo de parar este tipo de actitudes".

Preguntado por la ausencia de representantes de Compromís en el acto y a las críticas a que este galardón fuera entregado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el Palau, ha señalado que están "acostumbrados a este tipo de comentarios", ya que en 2014 al recibir un premio en el Parlamento Europeo ya hubo fuerzas políticas que "están en contra de la diversidad" cuando su entidad "únicamente defiende la convivencia".

"Que haya opciones políticas que estén en contra de la diversidad me sorprende un poco", ha indicado. También ha lamentado que haya quienes tachen de "franquista" a "cualquier catalán que no sea independentista", en lo que considera "una forma de desprestigio" a quien no comparte esas ideas.

Asimismo, ha negado el salto a la política de SCC, que según ha recordado componen personas que no forman parte de ningún partido y otras que pertenecen a formaciones de distinta ideología.