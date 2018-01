PNV dice que es "radicalmente falso" que haya pactado los PGE, cuando "ni siquiera" ha accedido a negociarlo

15/01/2018 - 17:01

El PNV ha asegurado este lunes que es "radicalmente falso" que haya pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, cuando "ni siquiera" ha accedido a negociarlos.

BILBAO/MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el PNV ha desmentido así "de forma categórica" a la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas, quien ha indicado que el Gobierno central cerró en diciembre un acuerdo para aprobar las cuentas públicas para este ejercicio junto a Ciudadanos, PNV y su partido, pero que los nacionalistas vascos se "echaron atrás" un día antes de que la iniciativa fuera al Consejo de Ministros, debido a la situación política en Cataluña.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, Oramas ha contado que un jueves de diciembre se cerró un pacto presupuestario a las 13.30 horas con la idea de que al día siguiente se llevase al Consejo de Ministros para su aprobación.

Sin embargo, ha añadido que, ese mismo jueves, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, le informó de la retirada del PNV: "Me llama el señor Montoro y me dice: 'Oye, hemos hablado con PNV y se aplaza'", ha relatado.

La diputada de CC ha precisado que los nacionalistas vascos se echaron atrás en el acuerdo presupuestario por el conflicto político con Cataluña: "El PNV decide que ante el tema catalán no se dan las condiciones políticas para cerrar un acuerdo de presupuestos", ha afirmado, en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desafío independentista.

ELLA SABRÁ QUÉ LE HA DICHO MONTORO

Ante estas declaraciones, los jeltzales han publicado en la redes sociales un comentario desmintiendo "de forma categórica" a Oramas. Tras indicar que el PNV desconoce "lo que haya hecho o dejado de hacer" Coalición Canaria, ha calificado de "radicalmente falso que hubiera pactado los PGE 2018, cuando ni siquiera" ha accedido a negociarlos.

En esta línea, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha aprovechado su cuenta en Twitter para abundar sobre esta cuestión. Esteban confirma que no han discutido ni negociado "en ningún momento" los Presupuestos 2018 y reitera que las afirmaciones de la diputada de CC en ese sentido "no son ciertas". "Nuestra posición ha sido clara y pública. Ella sabrá qué le ha dicho Montoro. A nosotros no nos ha preguntado", ha comentado.