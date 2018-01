Maillo acusa a Cs de "poca generosidad" y "arrogancia" por no ceder un diputado al PP para tener grupo en el Parlament

16/01/2018 - 12:01

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado a Ciudadanos (Cs) de "poca generosidad" y "mucha arrogancia" por no prestar un diputado al PP catalán para que tenga grupo propio en el Parlament. A su entender, el partido de Albert Rivera gestiona "mal" su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirmó este lunes que no cederán al PP un diputado argumentando que esa es una práctica de la "vieja política" y que los catalanes no tienen por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas".

Es más, Villegas dijo a los 'populares' que "no cuenten con Ciudadanos" si la motivación que les mueve es "cobrar" el 'mailing' electoral. "Si solamente es un objetivo económico para que los catalanes tengamos que pagar algo que no se ha ganado en las urnas", señaló.

Desde el PP, Maillo ha cargado duramente este martes contra Ciudadanos, un partido que, a su entender, "perjudica al constitucionalismo" porque "perderá más capacidad en la lucha contra el independentismo".

"Poca generosidad y mucha arrogancia. Qué mal gestionan su victoria", ha manifestado Maillo en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press. Es más, ha recordado que en la actual Mesa del Congreso, el partido de Albert Rivera tienen "dos miembros y tres presidencias de comisión gracias al PP".

Cs APUESTA POR UN SUBGRUPO DEL PP

Ciudadanos no se plantea ceder diputados al PP en el Parlament y es partidario de que los cuatro diputados de ese partido se acojan a la figura del subgrupo que contempla el Reglamento del Parlament y que, a su juicio, le garantizaría "presencia política" porque contaría con tiempo de intervención en los debates y también recursos económicos.

Eso sí, estando en el Grupo Mixto, aún como subgrupo, el Partido Popular no podría cobrar la subvención por el envío postal de propaganda electoral ('mailing') ya que sólo tienen derecho a ella las formaciones con grupo parlamentario propio.

Desde Ciudadanos recuerdan que ellos mismos utilizaron esta figura del subgrupo hace unos años cuando se vieron abocados a compartir el Grupo Mixto con Solidaridad para la Independencia (SI), el partido del expresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta.