Oltra dice que por agenda no acudió al premio a Societat Civil Catalana: "El Consell estaba representado magníficamente"

16/01/2018 - 12:13

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este martes en relación a su ausencia en la entrega del XXVI Premio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta a Societat Civil Catalana que tenía agenda y ha indicado que, en todo caso, "el Consell estaba representado magníficamente al más alto nivel".

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha manifestado Oltra en su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea al ser preguntada sobre la "invisibilidad" de Compromís en la entrega del citado premio este lunes en el Palau de la Generalitat, tras las críticas de la coalición a que se efectuara en este lugar.

"No ha sido invisible porque estamos hablando de ello, tan invisible no habrá sido", ha indicado, para asegurar que tenían agenda, por lo menos en lo que a ella compete, y "el Consell estaba representado magníficamente al más alto nivel". "Yo creo que esa falta no se ha notado".

Este mismo lunes la coportavoz de Compromís Águeda Micó consideraba "un error" que la entrega del galardón se celebrase en el Palau de la Generalitat al considerar que este edificio es "un espacio abierto a los que fomentan la convivencia y no a los que propugnan la división y el enfrentamiento en otros territorios".