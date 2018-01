Cs duda de la objetividad de la auditoría sobre Bicimad por ser "a dedo"

Madrid, 16 ene (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha expresado hoy sus dudas respecto a la objetividad de la auditoría externa que ha concluido que la EMT no pagó sobrecostes al adquirir por 10 millones de euros Bicimad ya que el informe no se contrató mediante concurso.

En opinión de Villacís, con esta auditoría adelantada por la Cadena Ser y que se ha realizado tras comprar el servicio de bicicletas municipales y no antes, como hubiese sido necesario a juicio de Cs, el Gobierno de Manuela Carmena pretende hacer un "lavado de cara" a la operación.

Sin embargo, este informe no tiene "credibilidad" para la oposición al no contar con la transparencia necesaria por no haberse adjudicado mediante concurso público, en opinión de Ciudadanos.

"No ofrece imagen de imparcialidad, sino que se ha seleccionado a dedo quien tiene que revisarles", ha asegurado Villacís en declaraciones a la prensa antes de visitar el centro de servicios sociales Plaza Elíptica.

La portavoz de la formación naranja en la capital se ha referido también a la imputación del director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por presuntamente haber suplantado la identidad del Consorcio de Transportes en la red social Twitter.

Aunque Villacís estudiará "más profundamente" las acusaciones antes de "pedir responsabilidades", la concejal madrileña ha recordado que Ciudadanos ya había criticado al gerente municipal por dar respuestas políticas a través de las redes sociales.

"En un gerente de la EMT estamos pagando un gestor, no a un concejal que haga política con eso", ha asegurado Villacís.