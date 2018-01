Gobierno vasco recuerda que los letrados del Parlament descartan la investidura telemática y espera un Gobierno estable

16/01/2018 - 14:43

Confía en que Cataluña recupere la "normalidad" y se levante la aplicación del 155

VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha recordado que los servicios jurídicos del Parlament han descartado una posible investidura telemática de Carles Puigdemont, y ha esperado "una nueva etapa" en Cataluña, con la configuración de "un Gobierno estable".

En rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno en Vitoria, Erkoreka ha manifestado su deseo de que el Parlamento catalán, tras las elecciones autonómicas, pueda constituirse "lo antes posible", y que la Cámara "pudiera alumbrar una investidura" también "lo antes posible".

Ha confiado en que, de esta forma, sea "factible" constituir "un Gobierno estable que permita empezar a estabilizar las relaciones políticas e institucionales", asumir "las responsabilidades de la acción política en Cataluña" y "dejar al margen la aplicación del 155 de la Constitución que establece como punto de término" la configuración de un nuevo Ejecutivo.

Respecto a una posible investidura telemática por parte de Carles Puigdemont, se ha remitido "en bloque" al pronunciamiento de los letrados del Parlament. "No conozco el reglamento, pero confío en el buen hacer y la profesionalidad de los servicios jurídicos de la Cámara y si han dictaminado que esa investidura vía telemática no es posible, a ello me remito", ha dicho.

"Esperamos que pueda abrirse una nueva etapa en Cataluña que debería inaugurarse a partir de mañana con la constitución del Parlamento catalán, que haga posible un nuevo estilo de política y facilite la normalización política e institucional del país y garantice la existencia de un Ejecutivo estable", ha insistido.

MEDIACIÓN DE URKULLU

El portavoz del Gobierno Vasco también se ha referido a la posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, pueda actuar como mediador para "normalizar" la situación en Cataluña, tal y como ya hizo para tratar de evitar la intervención de la autonomía catalana el pasado mes de octubre.

Erkoreka ha recordado que la intervención de Urkullu se produjo entonces "a petición de autoridades catalanas", y que "no le corresponde" volver a implicarse en este asunto "por iniciativa propia" y "si no se lo piden".