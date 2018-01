Del Olmo señala que la prórroga del PGE supone una merma de 279,6 millones previstos en CyL

16/01/2018 - 14:51

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha anunciado este martes que la prórroga del Presupuesto General del Estado supondrá una merma de las entregas a cuenta en la Comunidad de 279,6 millones sobre la comunicación efectuada por el Gobierno central en julio de 2017, aunque ha confiado en que, de no aprobarse las cuentas estatales de 2018, el Ejecutivo aplique medidas correctoras por la pérdida de estas cuantías ya incluidas en el Presupuesto de la Comunidad.

Del Olmo ha informado de esta situación tras mantener un encuentro con los representantes de todos los grupos parlamentarios para explicar las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En este foro ha detallado que como consecuencia de la prórroga las entregas a cuenta caen 279,6 millones sobre lo previsto, una situación que, como ha explicado, se ha dado siempre que se han tenido que prorrogar las cuentas.

No obstante, ha insistido en que por el momento el Gobierno de Castilla y León no va a adoptar medidas porque actualmente no hay problemas de liquidez. "Podemos convivir con las entregas a cuenta que nos han comunicado, no vamos a tomar ninguna medida a la espera de que se aprueben los Presupuestos", ha aseverado Del Olmo, quien ha detallado que si finalmente la cuentas no salen adelante habría que estudiar acciones previsiblemente a final de año.

Sin embargo, la consejera ha confiado en que, de no aprobarse las cuentas por carecer de los apoyos parlamentarios necesario, el Ejecutivo aplique alguna medida para compensar esta pérdida en las cuentas aprobadas por las autonomías.

Ante esta situación el procurador de IU en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha destacado se trata de un "chantaje político" para que las autonomías "persigan" a los partidos con el fin de finalmente salgan adelante los Presupuestos estatales, algo que, a su juicio, no justifica que se "juegue al poker con las necesidades de los ciudadanos".

Esta reflexión ha sido compartida por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, quien ha lamentado la merma de las entregas a cuenta ya que, como ha explicado, no todos los fondos van asociadas a los presupuestos, por lo que reiteró que se está utilizando esta justificación para que las comunidades autónomas presionen con el objetivo de que se aprueben las cuentas.

Así, ha insistido en que esta situación va a provocar que consejerías sociales como Sanidad, Educación y Familia dejen de percibir 45 millones de euros durante este ejercicio. "Es un chantaje de Montoro a las autonomías", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de Hacienda de Podemos, Félix Díez, ha reseñado que no se puede permitir que el PP "desmantele" el Estado del bienestar y ha lamentado que haya un "nuevo recorte" en forma de entregas a cuenta, porque, como ha reseñado, el dinero que "pierde" la Comunidad son cuantías que se dejan de destinar a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

No obstante, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha recordado que en las seis situaciones de prórroga presupuestaria que se han vivido en años anteriores la situación ha sido la misma y ha confiado en que finalmente se puedan aprobar los Presupuestos tras asegurar que esta situación "no es una amenaza para nadie".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En el encuentro celebrado este martes en las Cortes la consejera ha dado cuenta de las reuniones técnicas celebradas a lo largo de este año para negociar la reforma del modelo de financiación autonómica y ha anunciado que el próximo encuentro se celebrará el jueves 18 de enero.

Así, Del Olmo ha asegurado en la reunió que las negociaciones técnicas avanzan "sin prisa pero sin pausa" aunque ha asegurado que "no va a ser fácil" llegar a una reforma si no se da el consenso, un punto en el que ha destacado que sería fundamental que Cataluña, que tiene un peso del 20 por ciento, se incorpore a las negociaciones.

Por su parte, José Sarrión de IU ha considerado que la situación de la financiación tiene "mala pinta", algo que ha respaldado el portavoz de Economía y Hacienda de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, quien ha lamentado que por el momento únicamente se haya avanzado de forma técnica.

El responsable de Podemos ha criticado que no se haya cumplido el compromiso de la Conferencia de Presidentes. "Queremos un acuerdo en torno a la reforma de la financiación autonómica que garantice un incremento de los ingresos", ha aseverado.

Por último, el socialista ha señalado las "enormes" dificultades para que exista un nuevo modelo de financiación. "Es muy difícil que se pueda dotar de más recursos al modelo después de los acuerdos alcanzados entre PP y Ciudadanos de recortar los ingresos, como los 2.000 millones de euros del IRPF y las rebajas a los más ricos del mismo acuerdo en Castilla y León", ha concluido.