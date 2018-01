Los comuns se sentarán junto a los grupos independentistas en el Parlament

16/01/2018 - 14:55

Los comuns cambiarán previsiblemente su ubicación en el pleno del Parlament y se sentarán en la bancada izquierda junto a los partidos independentistas a partir de la sesión de constitución de la Mesa que se celebra este miércoles a las 11 horas.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Según han explicado a Europa Press varias fuentes parlamentarias, los comuns abandonarán el lado derecho que ocupaban hasta ahora junto a Cs, el PSC y el PP, para pasar al izquierdo junto a JuntsxCat, ERC y la CUP.

Como todos los diputados soberanistas no caben en el lado izquierdo, ocho diputados de JuntsxCat se desplazarán al lado derecho junto a Cs, el PSC y el PP, una cifra que coincide con los ocho diputados independentistas que hoy por hoy no pueden asistir a los plenos porque están en Bélgica o en prisión.

Desde los grupos no independentistas no se descarta que los independentistas aprovechen estos ocho escaños para hacer alguna acción simbólica a favor de los diputados que no pueden asistir al pleno; por ejemplo, poniendo en las sillas lazos amarillos.

Aseguran que los independentistas han impuesto esta nueva distribución sin negociar colectivamente con los grupos y reclaman explicaciones a los comuns: quieren saber "por qué han elegido sentarse con los independentistas y a cambio de qué".

Desde los comuns se explica que no han pactado esta nueva ubicación pero que, al no haber acuerdo entre los grupos sobre cómo sentarse en el pleno, ya les parece bien la propuesta de los independentistas.

Y es que, con la nueva ubicación, los comuns recuperan los escaños en los que tradicionalmente había ocupado ICV; y al lado y por detrás se sentarán diputados de JuntsxCat, que se repartirán las primeras filas con ERC.

En la última fila del lado izquierdo se sentará la CUP, y el grupo del PP se sentará en su lado opuesto --a la derecha y también en última fila--.

Delante de los populares se ubicarán el PSC y Cs, que ocupará las cuatro primeras filas del lado derecho, justo por detrás de donde se sientan los consellers.

POLÉMICA EN LA MESA

Esta distribución pactada por los independentistas y los comuns se ha abordado este martes en la Mesa de la Diputación Permanente, donde Cs y PSC han mostrado su disconformidad --el PP no tiene representación--.

Las citadas fuentes parlamentarias han indicado que la Mesa ha decidido dar un poco más de tiempo para que se llegue a un acuerdo, pero los grupos no independentistas no confían en que sea posible, porque "la mayoría independentista sigue con su dinámica de imponer en vez de acordar".

Quedan pocas horas para que empiece el pleno de constitución del Parlament este miércoles a las 11 y antes los grupos deben dilucidar cómo se sentarán en esa sesión: si no hay acuerdo, se ubicarán según la propuesta de los independentistas, porque tienen mayoría.

CAMBIO EN LA PASADA LEGISLATURA

Tradicionalmente los partidos se habían sentado en el Parlament siguiendo la tradición ideológica derecha-izquierda, ubicándose los partidos de izquierda en la bancada izquierda y los de derecha, en la derecha.

Pero en la pasada legislatura se rompió esta dinámica y los partidos independentistas hicieron uso de su mayoría para distribuir el hemiciclo entre independentistas y no independentistas, situándose ellos a la izquierda, y a la derecha Cs, PSC, comuns y PP.