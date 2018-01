El PP dice que el Ayuntamiento miente sobre la ejecución de las inversiones

Madrid, 16 ene (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado hoy que su grupo tiene "los documentos" que acreditan que se han dejado sin ejecutar 216 millones de euros de los 355 presupuestados como inversiones financieramente sostenibles, y no 82 como dijo ayer el gobierno.

El portavoz del PP se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en referencia a los datos aportados por el gobierno municipal, que dijo que había dejado sin gastar 82 millones de inversiones sostenibles en 2017, un dinero que se destinará a la amortización anticipada de la deuda.

"Manuela Carmena no puede permitirse engañar a los madrileños; no pueden sumarse las IFS del 2016 a los del 2017 para tener un resultado mejor", ha reprochado el popular, que ha pedido poner fin a las "mentiras". "Los madrileños ya no se dejan engañar", ha dicho el PP.

El Ayuntamiento de Madrid dijo ayer que se han dejado sin ejecutar 82 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles (IFS) que se destinarán a la amortización anticipada de la deuda municipal debido a que su gasto no se ha autorizado durante el ejercicio de 2017.

Las IFS son las inversiones que se financian con remanente de tesorería del año anterior y por ello se deben tramitar durante el ejercicio en el que se aprueban.