PP y Cs se acusan mutuamente de obstaculizar los presupuestos en Alcorcón

Móstoles, 17 ene (EFE).- El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), ha afirmado hoy que el borrador de los presupuestos municipales de 2018 está "preparado y listo" pero a la espera de que Ciudadanos (Cs) presente sus propuestas para "estudiarlas, añadir las que sean viables y elevar el documento al pleno para aprobarlo".

Pérez ha reiterado su petición a Ciudadanos para que "deje a un lado las diferencias" y a participe "de forma activa" en la elaboración de los nuevos presupuestos, consciente de que sin llegar a un acuerdo con la formación naranja el proyecto de presupuestos "estaría abocado a no aprobarse", ya que actualmente gobierna en minoría.

"A día de hoy Ciudadanos no ha presentado sus propuestas y las necesitamos, porque en el momento que lo hagan nosotros completamos nuestro proyecto presupuestario y en ese momento va a pleno y entre todos lo aprobamos", ha insistido el regidor en un desayuno con los medios.

El alcalde popular ha explicado que, de no hacerlo así, "se estarían perdiendo 25 millones de euros en inversiones para la ciudad", por lo que confía en que Ciudadanos actúe como "un partido serio" y que esté dispuesto a "arrimar el hombro, con independencia de las diferencias políticas".

"Les pido que hagan una labor constructiva dialogante y razonable porque, si no, la gente va a pensar que no tienen propuestas o que prefieren que no haya presupuesto para que la ciudad vaya peor y así tener más oportunidades electorales", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz de Cs en Alcorcón, Alfonso Reina, ha respondido que "no es responsable" por parte del Gobierno municipal el "echar balones fuera", recordando al alcalde que son ellos los responsables de elaborar el presupuesto y que desde Ciudadanos "siempre están dispuestos a escuchar" sus propuestas.

El propio alcalde ha reconocido que no les han dado a conocer el borrador, justificándose en que "los presupuestos del PP son bien conocidos porque año tras año son muy parecidos: equilibrados, rigurosos, de inversión productiva generadora de empleo y comprometidos con el gasto social".

"Sólo a ellos se les ocurre, siendo el constructor de una casa, echarle la culpa al techador de que no se comienza la obra. No se empiezan las casas por el tejado", ha señalado a Efe Reina, insistiendo en que el PP "no ha hecho su trabajo" y que lleva "dos años consecutivos" sin presentar proyecto de presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos ha resumido en cuatro puntos sus exigencias para sacar adelante las cuentas: "primero deben cumplir lo pactado" en años anteriores, después tienen que "presentar" los presupuestos; una vez conocidos "hablamos de enmiendas" y, tras el resultado de las negociaciones, "hablamos de la aprobación".

Reina ha criticado también que Pérez "esté haciendo campaña contra Ciudadanos para quitarse culpas de no tener ya el Presupuesto 2018" y que "si Alcorcón pierde esos más de 20 millones de euros de inversión que dice, no es culpa de este partido, sino de la mala gestión del actual Gobierno municipal".