El PP y PSOE denuncian en la Eurocámara la desinformación rusa a favor de la independencia de Cataluña e IU lo niega

17/01/2018 - 17:44

El eurodiputado del PP Esteban González Pons y del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, han denunciado este miércoles en la Eurocámara las campañas de desinformación rusa "a favor de la ruptura de España" y "la causa de la secesión" en Cataluña y han reclamado más medios a la Unión Europea para combatir esta amenaza a la democracia y los valores europeos, mientras que el eurodiputado de IU, Javier Couso, ha dejado claro que no hay pruebas de ninguna supuesta injerencia rusa y ha tachado "este mantra" como una "patética paranoia" difundida por los medios de comunicación "de derecha".

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)

"En los últimos sucesos en Cataluña por ejemplo se han detectado, actuando a favor de la ruptura de España, más de 4.800 robots que difundían de forma constante información falsa o manipulada en Internet", ha denunciado el dirigente popular durante un debate ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo sobre la injerencia rusa en procesos electorales en países de la Unión Europea y el uso de las noticias falsas como factor de desestabilización.

Pons también ha denunciado que "algunas televisiones rusas" llegaron "a abrir sus informativos en España con "imágenes de carros de combate, de tanques, dirigiéndose a Barcelona, que sólo existían en la imaginación del editor".

"Cada vez que la Unión Europea tiene un problema, aparecen las 'fake news', los ataques informáticos, se roban correos electrónicos y entran en acción los medios de comunicación rusos. Debemos empezar a reaccionar más en serio", ha reclamado Pons, dejando claro que las campañas de desinformación y de propagada de Rusia "son una amenaza para la democracia".

El dirigente popular ha avisado que la UE apenas cuenta para "defenderse" con "un millón de euros de presupuesto" y un equipo de 17 personas "frente a mil millones de euros al año" que destina el Kremlin a medios públicos para sus campañas de desinformación, una red de televisiones en cien países y 33 idiomas y "un Ejército de cuentas fantasmas listas para expandir fake news". "Estamos realmente bastante indefensos", ha avisado, si bien ha dejado claro que Rusia no es "un enemigo" aunque "a veces" Moscú trate a los europeos como tal.

Por su parte, el eurodiputado López Aguilar ha recordado que las agencias de inteligencia europeas, así como los informes del Congreso de Estados Unidos y la comisión de investigación en Reino Unido "señalan a miles de cuentas automatizadas, radicadas en Rusia, que atacan los valores fundacionales de las sociedades democráticas, como se puso de manifiesto recientemente en Cataluña para sembrar el caos y confusión, favoreciendo la causa de la secesión" y ha considerado "imprescindible" que la Unión Europea "invierta y se equipe para hacer frente a esta amenaza que es absolutamente real". "No proviene solamente de Rusia ni afecta solamente a los países en su directa vecindad", ha incidido.

Por su parte, el eurodiputado de IU, Javier Couso, ha ironizado que todavía están "esperando" a recibir las pruebas de la "injerencia rusa y venezolana en el debate sobre Cataluña" que denunció el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ante la Unión Europea el pasado mes de noviembre.

"Afirmó poseer datos. Estamos esperando todavía esos datos porque no los hay", ha remachado, recordando que en noviembre el propio jefe de ciberseguridad del CNI aseguró que no había "detectado ningún ciberataque ruso" y "tampoco los organismos (de espionaje) alemanes encontraron actividad significativa rusa ni la Autoridad Cibernética francesa" durante los comicios en estos países.

Couso ha atribuido las denuncias de injerencia rusa en Europa a "la patética obsesión de los medios de la derecha europea", que ha ironizado "está alcanzando grados de estupidez" que "sonrojarían" al propio Einstein. "Detrás de esta patética paranoia se esconde una estrategia política clara, impedir la buena vecindad con Rusia. Dejen las paranoias", ha instado.

El eurodiputado de Cs, Javier Nart, ha denunciado también la utilización de robots falsos para lanzar mensajes con el "objetivo de fracturar" las sociedades occidentales y ha recordado que los servicios de seguridad e inteligencia rusos son "extraordinariamente eficaces" y se trata de un problema que "no beneficia a las relaciones" entre la UE y Rusia, que no obstante "no pueden seguir congeladas".

También ha respaldado la idea de presidente francés, Emmanuel Macron, de presentar una normativa contra las notificas falsas y ha pedido que la Unión Europea plantee una iniciativa "semejante".