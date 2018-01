Santamaría reprocha a Cs que "se prive de un aliado" como PP en el Parlament al no cederle un diputado para tener grupo

18/01/2018 - 11:48

Rechaza una carrera para ser "el primero" en constitucionalismo y dice que se trata de que el constitucionalismo sea lo primero en Cataluña

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este jueves a Ciudadanos que "se prive de un aliado" constitucionalista en el Parlamento de Cataluña al no querer ceder un diputado al PP para que los 'populares' puedan tener grupo parlamentario propio en la Cámara Autonómica.

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, Santamaría ha dicho que "no entiende" la decisión del partido naranja de no prestar al PP uno de sus parlamentarios porque, de esa forma, "está dando la mayoría" a Junts per Cataluña y a ERC en las comisiones parlamentarias de la Cámara catalana.

"Esto no es una carrera por quién en el primero en el constitucionalismo", ha recalcado, para después señalar que se trata más bien de conseguir que el "constitucionalismo sea el primero en Cataluña". Así, ha afeado a la formación naranja que "se prive de un aliado" como el PP, un partido "que ha demostrado defender la ley y la Constitución".

En su opinión, "es necesario" tener más voz en el Parlament y, sin embargo, con el rechazo de Cs de ceder al PP un diputado para tener su propio grupo, los 'populares' y en general el bloque constitucionalista "pierde capacidad" para promover iniciativas: "No lo entiendo", ha incidido la portavoz del Gobierno del PP, pidiendo explicaciones al líder del partido naranja, Albert Rivera.

DECISIÓN DE CS "CONTRAPRODUCENTE"

"Me parece incomprensible y contraproducente", ha incidido, remarcando: "Cuantos más soldados seamos en la defensa de la Constitución, más posibilidades tenemos de ganar".

La portavoz del Gobierno ha defendido la gestión del Ejecutivo ante el conflicto catalán, destacando que "ha intentado hacerlo lo mejor posible", que "ya nadie habla" de la unilateralidad y que ha "frenado de raíz" el desafío soberanista. Asimismo, ha dicho que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha solucionado muchos de los problemas que "estaban enquistados" en Cataluña.

Y preguntado por el motivo por el que el PP ha cosechado tan malos resultados en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, ha señalado que unos comicios autonómicos tiene unos resultados diferentes a unas elecciones generales. "No se puede extrapolar", ha reiterado.

Pero sí ha apuntado que desde el Gobierno del PP, cuyo objetivo es "dar la mejor solución" a los problemas de los ciudadanos, se "tienen" que explicar "más" y "no dar las cosas por entendidas".