Podemos prevé una "cadena de acusaciones" y la "confesión de la agresión sufrida por el pueblo valenciano"

18/01/2018 - 13:51

Reclama una inspección para ver si existen contratos públicos con empresas vinculadas a la corrupción

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha afirmado este jueves en relación al desarrollo del juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV en el marco del caso Gürtel que "la confesión de Correa parece que va a suponer una reacción en cadena de acusaciones y confesiones" y "será la primera vez que, en sede judicial y por boca de sus responsables, se confiesa la agresión sufrida por el pueblo valenciano a manos del PP".

En un comunicado, Estañ ha recordado que en la Audiencia Nacional se está juzgado la financiación del PPCV en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, "a las que la actual presidenta de los 'populares', Isabel Bonig, concurrió como candidata en la localidad castellonense de Vall d'Uixó", y en las generales de 2008, de forma que "se presentó a las elecciones bajo el paraguas de un partido dopado del que no puede pretender desvincularse".

Esta formación considera que la posible confesión de Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' puede suponer un "efecto dominó" en las declaraciones del resto de imputados y que se señalen responsables "que no han sido señalados como imputados, como es el caso del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, con quien Bonig compartió Consell".

Por otra parte, Podemos considera que debería impulsarse una inspección en todas las administraciones públicas valencianas (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) para determinar si mantienen contratos con empresas vinculadas a la corrupción tanto en su adjudicación como en su ejecución.

Estañ ha recordado que "el servicio público involucra también a las empresas contratadas por la administración y ha de penalizar la deshonestidad, no premiarla". "El empresariado valenciano honesto y honrado no puede permitirse que se haga tabla rasa con los corruptos", ha agregado, para señalar que "el saqueo valenciano no ha sido cuestión sólo de tramposos o malas personas sino, sobre todo, de un modelo económico y una arquitectura institucional que los ha protegido y amparado".

PP Y EMPRESARIOS COMPETÍAN "HACIENDO TRAMPAS"

A su juicio, no se puede "caer en la ingenuidad de pensar que esas inercias están totalmente superadas" y si se pretende "construir gobiernos decentes" hay que poner encima de la mesa medidas concretas para frenar la corrupción.

Estañ ha destacado que, "de la misma forma que el PP competía dopado en las elecciones, los empresarios que pagaban a Gürtel competían contra otros empresarios haciendo trampas", por lo que "el PP y la trama de empresas corrupta que lo sustentaba son las dos caras de la misma moneda y no pueden entenderse el uno sin la otra".

Así, considera que "por la misma razón que es inconcebible que el PP vuelva a gobernar las instituciones a las que traicionó, las instituciones no deben volver a contratar con las empresas que fueron colaboradores activos en el saqueo a la ciudadanía valenciana"..