Feijóo advierte de que sin PGE tendrá que reducir los presupuestos gallegos

Santiago de Compostela, 18 ene (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que en el caso de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, ya que están prorrogados los del anterior, a lo largo de este 2018 tendría que llevar una modificación al Parlamento de las cuentas gallegas por unos 300 millones de euros.

Esta diferencia, ha advertido en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, se debería a que Galicia no ingresaría las entregas a cuenta previstas por la liquidación de impuestos.

Esta cuestión redundaría, por ejemplo, en que los empleados públicos en Galicia no viesen incrementadas las subidas previstas.

Sobre las infraestructuras, tras el comunicado emitido por Adif esta semana en el que descartaba las dudas de la Xunta de que la ausencia de PGE afectasen a los plazos de finalización de las obras para el trazado del tren de alta velocidad a Galicia, Núñez Feijóo ha dicho que le "alegró mucho" esa nota.

"Si es verdad, con exactitud, esa rectificación (a la Xunta) en contenido y alcance me alegro mucho, porque en otras ocasiones, desde luego, el Adif planteó dificultades en cuanto a prórrogas presupuestarias", ha advertido Núñez Feijóo, que ha reconocido, no obstante, que es cierto que en este momento "todos los contratos están activados y se están ejecutando".

"Ahora bien, ¿tienen alguna relación (los presupuestos) con las intermodales, todavía sin licitar?", ha preguntado y añadido que "si Adif entiende que lo que se refiere al tren, plataforma y electrificación no tiene retrasos, me alegro mucho. Pero me gustaría que me lo garantizase también para las estaciones intermodales y el resto de inversiones; no Adif, pero sí el Grupo Fomento, que están proyectadas en Galicia".