El PP, muy cerca de perder el escaño de Albiol en el Senado en favor de Ciudadanos

18/01/2018 - 17:36

Enlaces relacionados Exministro de Gobernación buscará escaño en el Senado mexicano (11/01)

Los ocho senadores autonómicos catalanes, pendientes del reparto de puestos que decida el nuevo Parlament

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El PP está muy cerca de perder el escaño en el Senado que ocupa el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, en favor de Ciudadanos, dados los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la nueva distribución de escaños, que va a variar el reparto de los ocho senadores autonómicos que elige el Parlament.

En este momento, dos de los senadores son del PDeCAT, dos de ERC y uno, respectivamente, del PSC, de Catalunya Sí que es Pot, de Ciudadanos y del PP. Este último, que ocupa García Albiol, es el que en teoría pasará a Ciudadanos tras ganar este partido las autonómicas y quedarse el PP en cuatro diputados.

El reparto de los senadores autonómicos se realiza de forma proporcional al número de diputados catalanes que tiene cada formación, pero depende en último término de una decisión política de los grupos. En todos los legislativos es habitual la cesión de unos puestos a cambio de otros o a cambio de apoyo parlamentario, por ejemplo.

La distribución será decidida por la Mesa del Parlament. Distintas fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press apuntan a que Ciudadanos podría tener dos o tres senadores autonómicos (tiene uno), ERC y JuntsxCat otros dos cada partido (como ahora) y el PSC, uno (el que tiene). El senador de los 'comunes' dependería de los que obtenga finalmente Ciudadanos: si se queda con dos, el último les correspondería a ellos y mantendrían el escaño actual.

El del PP se da casi seguro por perdido. Podría recibir un escaño de otro partido como podría ser Ciudadanos, pero las relaciones entre ambos se han complicado tras las elecciones catalanas y ni siquiera el partido naranja está dispuesto a cederle un escaño para que forme grupo propio en el Parlament.

Faltan aún semanas para que se resuelva esta cuestión. Los órganos del Parlament deberán decidir el reparto y dar tiempo a los grupos para que presenten candidatos. Las votaciones tendrán lugar en un próximo Pleno del nuevo legislativo catalán, aún sin fecha.

CLERIES Y MONTILLA, PENDIENTES DE RENOVACIÓN

Dos de los ocho actuales senadores autonómicos catalanes pertenecen al PDeCAT: Josep LLuís Cleries, portavoz además del partido en la Cámara Alta, y Elisabet Abad. Ambos están a disposición del Parlament para seguir en el cargo, según han informado a Europa Press fuentes del grupo.

PDeCAT tiene cuatro senadores en total, porque cuenta con estos dos autonómicos y otros dos elegidos en las últimas generales; forma grupo parlamentario junto a Coalición Canaria, para alcanzar el número necesario de miembros que exige el Reglamento.

Los senadores autonómicos de ERC son Mirella Cortés y Bernat Picornell, la primera, también portavoz de su partido en la Cámara Alta. Los dos tienen intención de seguir en el escaño si su partido no plantea un relevo, afirman fuentes del grupo.

Ocupa igualmente uno de estos escaños el veterano socialista José Montilla, ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Fuentes próximas al senador aseguran a Europa Press que no se ha planteado aún si continuará o no en el cargo, asunto que tendrá también que hablar con su partido.

El PSC tuvo en legislaturas pasadas grupo parlamentario propio en el Senado junto a ERC, ICV y EU, llamado Entesa, que llegó a sumar doce senadores; pero desde las elecciones de 2015 el PSC tiene un único representante y por designación autonómica, el que ocupa Montilla.

Otro de los escaños corresponde de momento a Castalunya Sí que es Pot y se integra en el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Lo ocupa Sara Vilà, que fue también candidata en las autonómicas catalanas de diciembre aunque no ha logrado escaño.

CIUDADANOS, SIN SENADORES ELECTOS

Ciudadanos no tiene senadores elegidos en las urnas, en las elecciones generales de 2016, sino que sus tres representantes en la Cámara Alta han sido designados por otros tantos parlamentos autonómicos. Uno de ellos es Xavier Alegre, senador por Cataluña, que se sienta junto a Tomás Marcos, designado por la Asamblea de Madrid, y Luis Crisol, senador por las Cortes Valencianas.

Los tres forman parte del Grupo Mixto y previsiblemente seguirán en él aún cuando sumen dos nuevos compañeros elegidos por el Parlament y lleguen a ser cinco. El Reglamento del Senado exige para formar grupo parlamentario tener diez senadores y no bajar nunca de seis, por lo que Ciudadanos podría pedir escaños 'prestados' para cumplir los requisitos.

El partido naranja ha sido sin embargo muy crítico con esta práctica tan habitual en el Senado y ahora mismo mantiene el rechazo a ceder un diputado al PP en el Parlament para que forme allí su grupo.