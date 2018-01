Albiol pide a Torrent respeto a la pluralidad y que no permita investir a Puigdemont

Barcelona, 18 ene (EFE).- El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido hoy al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, que respete la pluralidad del hemiciclo y su reglamento, además de que no permita la investidura de Carles Puigdemont y, en este sentido, ha reclamado al independentismo que presente a otro candidato.

Albiol ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con Torrent, en el marco de la ronda de contactos que el nuevo presidente del Parlament mantiene con los líderes de los grupos parlamentarios.

Un encuentro "cordial en contenido y formas, que se agradece tras la tensión de los últimos meses", ha confesado Albiol, que ha exigido a Torrent que ejerza su papel de presidente con "respeto a la pluralidad" y que se deje de "retorcer" el reglamento.

Por otro lado, Albiol ha transmitido a Torrent que no permita la investidura de Puigdemont, ya que presentarlo como candidato sería "seguir crispando a la sociedad catalana", por lo que ha hecho un llamamiento a los partidos independentistas para que busquen un candidato "alternativo" que "no genere más conflicto y tensión" y que "no tenga cuentas pendientes con la justicia".

Del mismo modo, tampoco ha dicho "ver la manera posible" de que sea investido a distancia o pueda delegar su voto desde Bélgica. "Si su situación jurídica no cambia, es bastante improbable, por no decir imposible, que sea investido presidente".

Pero también ha opinado que el voto delegado para los diputados en prisión "no tiene vigencia ya", pues a su parecer "finalizó en la sesión constitutiva" de ayer, a no ser que en los próximos días "haya un cambio" al respecto por parte del Tribunal Supremo o los letrados del Parlament, ha apuntado.