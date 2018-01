Carlos Granados plantea centrar la oficina antifraude en prevenir la corrupción

Madrid, 19 ene (EFE).- El candidato a dirigir la oficina contra la corrupción y el fraude del Ayuntamiento, Carlos Granados, ha ofrecido hoy a los grupos su "leal contribución" y su "colaboración sincera" para trabajar en contra la corrupción especialmente desde la prevención, una competencia no suspendida por el auto del TSJM.

Carlos Granados, propuesto por la Junta de Gobierno de Madrid en virtud de un pacto entre Ahora Madrid y el PSOE, ha comparecido hoy ante los grupos políticos en una comisión extraordinaria previa a la celebración del Pleno de Madrid en que se votará su nombramiento, que saldrá previsiblemente adelante con mayoría absoluta en segunda vuelta (en la primera votación es necesario los 2/3 de la cámara).

El magistrado Carlos Granados, fundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria y presidente de la Junta Electoral Central en 2014, ha considerado que el trabajo al frente de la oficina es un "reto apasionante para quien ha estado muchos años al servicio de la justicia".

Carlos Granados ha recibido el reconocimiento por su trayectoria profesional de todos los grupos políticos, aunque el PP y Ciudadanos se han mostrado en contra de poner en funcionamiento esta oficina cuyas funciones han sido parcialmente suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Pese a esos recortes, el propio aspirante a dirigir el organismo contra la corrupción ha defendido hoy su sentido porque desde la oficina se pueden realizar acciones de prevención y de buenas prácticas, así como garantizar la transparencia en los contratos y elaborar un mapa de riesgos con los sectores más susceptibles de sufrir corrupción y fraude.

"He aceptado el cargo porque creo que la labor que se puede realizar es muy importante en la defensa de valores constitucionales (...). Es un reto apasionante, cambia mi trayectoria profesional pero me siento identificado y quiero intentar contribuir en todo aquello que pueda", ha respondido el magistrado al PP, que le ha recomendado "renunciar" y no meterse en "el avispero".