Ossorio: Izquierdo se equivocó al negar falsedad sobre pobreza niños en Madrid

Madrid, 19 ene (EFE).- El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho que la distinción entre "un niño pobre y otro normal" hecha por el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, fue un error cometido al negar "la afirmación falsa" de que en Madrid "uno de cada tres niños es pobre".

Según Ossorio, Izquierdo "quería decir que cuando alguien va por la calle no ve un niño pobre, otro no pobre y otro pobre; es una afirmación falsa de la izquierda, pues esa proporción no se ve en las calles" madrileñas.

Este jueves, en el Pleno monográfico de la Asamblea sobre la protección de la infancia, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, afirmó que en la Comunidad de Madrid uno de cada tres niños es pobre, a lo que Izquierdo le contestó preguntando: "¿Usted va por la calle y va viendo un niño pobre, uno normal, uno normal?".

El portavoz del PP en la Asamblea ha afirmado que "cualquier persona, al expresarse, puede decir una cosa más o menos apropiada" y ha agregado: "eso nos puede pasar a todos a los que hablamos muchas veces".

En opinión de Ossorio, las críticas y la petición de dimisión del consejero Izquierdo supone "sacar de quicio las cosas".