Fernández ironiza con la "emoción identitaria" que tendrían los nacionalistas en Asturias, "reino con trece siglos"

19/01/2018 - 12:48

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha ironizado con la "emoción identitaria" que tendrían los nacionalistas en el caso de que viviesen en su comunidad autónoma, "un reino con trece siglos de andadura" y con la idea de Covadonga como "montaña mágica", "lugar elegido para la fe" y de "una naturaleza prodigiosa".

En un discurso durante su visita al puesto de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, aunque ha asegurado que "no es el lugar para darles vuelo" a "muchas reflexiones", ha expresado que la "emoción identitaria desbordaría a cualquier nacionalista" en Asturias si pudiese "exhibir semejantes credenciales", tales como su historia --se cumplen 1.300 años en 2018 de los orígenes del Reino de Asturias-- o su naturaleza --Covadonga fue el primer parque nacional de España y el segundo del mundo--.

"¿Qué no argumentarían (los nacionalistas), que no ensoñarían con semejante caudal de acontecimientos?", se ha preguntado Fernández, aunque ha querido dejar claro que con ese discurso no quería "señalar el camino" a posibles nacionalismos y ha reivindicado "la fortísima identidad" asturiana de forma "inclusiva, nunca excluyente".

De esta manera, el presidente asturiano ha celebrado la coincidencia de una triple efeméride que se dará en Covadonga este 2018: el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, el primer siglo del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga --origen del hoy Parque Nacional de los Picos de Europa-- y los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias, que tomó Covadonga como "referencia germinal".

CAPITAL DE LA ESPAÑA VERDE

Asimismo, ha recordado que este 2018 Asturias será la capital de la España Verde, marca que aúna al Principado, Galicia, Cantabria y País Vasco. "Esa responsabilidad multiplicará nuestra presencia en certámenes y actos, con la promoción de los caminos de Santiago Norte como uno de los objetivos principales", ha afirmado. Además, ha expuesto que en junio la región asturiana acogerá el 'II Congreso Mundial sobre Destinos Turísticos Inteligentes', que reunirá a más de 500 profesionales.

Fernández ha destacado los datos de turismo de Asturias en 2017, actividad que contribuyó con un 10,7 por ciento al Valor Añadido Bruto (VAB) autonómico y que supuso el 12 por ciento del empleo regional. "Llevamos tres ejercicios consecutivos con más de dos millones de visitantes", ha apuntado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha detallado que de enero a noviembre del pasado año ya se habían superado los 2,2 millones de turistas del año anterior.

En este sentido, comparando los once primeros meses de 2017 con los de 2016, las estancias en Asturias habían aumentado un 5,7 por ciento; la cantidad total de turistas, un 4,9 por ciento; y la afluencia de visitantes extranjeros, un 5 por ciento.

Por último, ha valorado el "buen momento" del aeropuerto de Asturias, que en 2017 sumó más de 1,4 millones de pasajeros --el tercer registro más elevado de su existencia--, con un crecimiento del 21,4 por ciento en los vuelos internacionales hasta alcanzar los 238.812 viajeros.