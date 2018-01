Javier Fernández reprocha al PP que no haya presentado "en fecha y forma" el proyecto de PGE para 2018

19/01/2018 - 13:38

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, ha rechazado las críticas del PP hacia el PSOE en relación a la falta de presupuestos generales del estado (PGE) para 2018. Según ha explicado Fernández, si el PP de verdad quisiera aprobar las cuentas debería haber presentado un proyecto "en tiempo y forma", algo que "no han hecho".

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, Fernández ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, diga a las comunidades autónomas que van a contar con menos dinero del que le corresponde porque no se han aprobado los PGE de 2018. En el caso de Asturias, ha precisado, la cantidad asciende a 116 millones.

"Lo primero que tiene que hacer un Gobierno es presentar los presupuestos y no jugar con las consecuencias que puede tener que no se aprueben", ha argumentado Fernández, que ha dicho que los recursos que necesitan las comunidades autónomas para financiar los servicios no pueden depender de que haya presupuestos aprobados. "Si tanto les preocupa los PGE de 2018, ¿por qué no han presentado el proyecto?", ha insistido.

Preguntado sobre si la situación en Cataluña puede afectar a la revisión del sistema de financiación autonómica, Javier Fernández, ha dicho que no, porque se trata de una comunidad autónoma del régimen común.

"No sería admisible que el proceso de revisión estuviera condicionado por algún tipo de compensación, incomparecencia o lo que fuera en Cataluña", ha añadido. Según Javier Fernández, Cataluña debería participar en esa revisión "como los demás".