Oltra, sobre ausencia de Compromís en acto del AVE: "Si va Puig estamos representados. No hace falta 200 para una foto"

19/01/2018 - 14:27

Lamenta que el servicio no sea "muy alta velocidad y se haya hecho "a trancas y barrancas" con 11 años de retraso

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha indicado este viernes, en relación a la ausencia de Compromís en el acto de inauguración del AVE entre Madrid-Castellón del próximo lunes en el que participará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si asiste el jefe del Consell, Ximo Puig, "ya estamos todos representados" y "no hace falta que vayan 200 personas para una foto porque hay mucha tarea que hacer".

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell donde ha lamentado los 11 años de retraso de la puesta en marcha de este servicio que "muy alta velocidad no parece", ha comentado, y que se ha hecho "a trancas y barrancas" y no cuenta con las condiciones que "se merecen los valencianos".

Oltra ha justificado la ausencia de la coalición a este acto en el Código de Buen Gobierno por el que se rigen los cargos institucionales y que en su artículo 21.4 señala que "las personas sujetas al código se abstendrán de participar en actos de inauguración de obras no finalizadas, de servicios que no estén en funcionamiento o de colocación de piedras y solamente podrán estar presentes en la puesta en funcionamiento de servicios finalizados con fondos públicos ya activos con la única finalidad de comprobar el funcionamiento del servicios".

Para la vicepresidenta del Consell, que el Gobierno de España "no tenga esta guía", no quiere decir que no la tenga que tener "el resto" y ha puntualizado que esta norma es "lo que motiva la actuación institucional".

Insistida por si la asistencia de Puig supondría "incumplir" este código, Oltra ha negado este extremo porque es el presidente de la Generalitat y "la máxima autoridad" de la Comunitat y, además, ha recordado que ha sido invitado al acto por un ministro.

Por tanto, ha subrayado que si el jefe del Consell participa de la inauguración "ya estamos todos representados" y "no hace falta que vayan ahí 200 personas a hacer lo mismo y a una foto cuando ya esta el presidente y hay muchas cosas que hacer", ha subrayado.

Ha indicado que en anteriores épocas las inauguraciones "se convertían en un espectáculo", de algo que, además, "se ha pagado con el dinero de los ciudadanos y no el que va allí a cortar la cinta", pero ha destacado que ahora hay un Código de Buen Gobierno que regula estas situaciones.

En cualquier caso, ha recordado que este acto está organizado por el Gobierno de España y si Puig está invitado "no va a cometer la descortesía de no ir y que eso se puede interpretar como algún enfado oculto". "Eso no quiere decir que tengamos que ir 50.000 ahí con la faena que hay", ha remarcado que insistir en que el 'president acude "a la llamada de un ministro y no a inaugurar nada", sino porque "un ministro le llama", ha zanjado.