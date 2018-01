El Gobierno impedirá que el Parlament pueda tomar decisiones al margen de la ley

Madrid, 19 ene (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que "no existe posibilidad política alguna" de que el Parlament tome decisiones al margen de la ley y ha insistido en que "nadie en España" puede albergar dudas de que el Gobierno de la nación impedirá que se cometa cualquier ilegalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha lanzado, en nombre del Gobierno, un mensaje "claro, firme y sólido" sobre la investidura del nuevo presidente catalán que se hará en el marco de la legalidad, del respeto estatutario y del reglamento de la Cámara.

Preguntado sobre las últimas declaraciones de Carles Puigdemont, quien ha tildado de inmoralidad que no se le respeten sus derechos de diputado, Méndez de Vigo ha respondido que lo que es "una inmoralidad es sustraerse a la acción de la justicia".

Y ha añadido, que "en el ADN del señor Puigdemont no hay nada que le diferencie de otra persona y todos estamos sometidos a la acción de la justicia y sustraerse a ella es inmoral".

Ha insistido en que el Gobierno ha sido claro desde el principio, está en pleno ejercicio del 155, y "no va a consentir ninguna ilegalidad".

El portavoz del Gobierno ha subrayado que lo que quieren los catalanes y lo que dice el sentido común es que se recupere la normalidad, que hoy ya existe en las calles de Cataluña "y que ahora hay que recuperar en el terreno político".

Méndez de Vigo ha añadido que la ley no está ahí para utilizarla a conveniencia y ha insistido en que las normas son "meridianamente claras" y el informe de los letrados del Parlament dice cuál es la interpretación correcta.

El Gobierno no tiene ninguna duda y "observará que la legalidad se cumpla", ha precisado.

Ha insistido en que el 155 "está en vigor y seguirá en vigor" y aquellos que vulneren las leyes saben que tendrán que responder de esa vulneración ante los tribunales.

Además, el ministro portavoz ha subrayado que la respuesta del Gobierno ante "cualquier intento de actuar políticamente al margen de la ley" será "sólida y firme y sin la menor vacilación" y ha advertido de que persistir en esa vía "no es la solución, al revés es una mala idea".

Méndez de Vigo ha reiterado que el mensaje es diálogo "sin fecha de caducidad pero dentro del orden constitucional", y este orden también es el Estatuto de Autonomía.

Respecto al nuevo presidente del Parlament, Méndez de Vigo ha señalado que el Gobierno no ha tenido todavía ningún contacto institucional con Roger Torrent y ha indicado que no es cuestión de que el Ejecutivo se fíe o no de él.

Es cuestión de cumplir la ley "y no cometer errores del pasado", ha subrayado antes de recordar que la antecesora de Torrent en el cargo, Carme Forcadell, ha tenido que "rendir cuentas" ante los tribunales.

"No es posible pretender ser el presidente de todos y luego convertirse en presidente de una parte, que busca determinados objetivos políticos", ha dicho, y ha dejado claro que el Gobierno no juzga intenciones, sino actos.

Sobre el encuentro de Torrent con Puigdemont en Bruselas, ha opinado que "la única razón que pudiera justificar" esa conversación es que el primero le dijera al expresidente que tenía que comparecer ante la justicia como cualquier otro ciudadano "y no estar huido en otro país".