Calvo (PSOE) no ve una prioridad el Debate sobre el Estado de la Nación: "no vamos a conseguir nada"

19/01/2018 - 15:25

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, no ve una prioridad que el Gobierno convoque próximamente el Debate sobre el Estado de la Nación. En su opinión, la celebración "ahora mismo" de un "debate general donde no se acuerda" no sirve para "conseguir nada".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

A juicio de la 'número cuatro' del partido, como se avanza más es debatiendo con la sociedad civil, como está haciendo el PSOE, y trabajando en diez grandes acuerdos de país para definir hacia dónde se quiere ir en materia de pensiones, educación o política industrial, entre otras cuestiones.

En rueda de prensa desde la sede del PSOE en Ferraz, Calvo no ha manifestado cuándo debería convocar el presidente del Gobierno este debate --ella ha hablado antes de que el Gobierno anunciara que Rajoy quiere acordar con los grupos una fecha antes de primavera--, pero ha insistido en que para los socialistas "es más eficaz trabajar en metas concretas".

Se da la circunstancia además de que en ese debate parlamentario, como en el resto, el líder del partido, Pedro Sánchez, no puede intervenir, dado que renunció a su escaño en octubre de 2016 para no tener que votar la investidura de Rajoy.

Calvo ha dicho percibir "cierta impaciencia" y frustración entre los españoles que se consideran de izquierdas o de centro izquierda y que ya no se conforman con escuchar de los políticos "frases que quedan bien", pero que se convierten en promesas incumplidas.

A todos ellos se ha dirigido para asegurarles que "lo más nuevo que se mueve" en este país "para dar respuesta a los problemas" de la ciudadanía "se sigue llamando socialismo".