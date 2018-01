Casado reivindica las "luces" de la Comunitat con gobiernos del PP y cree que su generación "debería ser más respetuosa"

19/01/2018 - 22:11

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha defendido que en un día "complicado" como este viernes --en referencia al juicio de la trama Gürtel por la presunta financiación del PPCV-- "hay que reivindicar que la mejor historia de Valencia se ha hecho siempre desde el centro derecha conservador". "En esta tierra ha habido más luces que sombras", ha asegurado, por lo que cree que su generación "debería ser mas respetuosa con lo que se ha hecho aquí".

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

En una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia, ha criticado así la "dicotomía entre sentimientos y libertades y derechos". Algo que, a su juicio, supone "a veces, hacer responsables a políticos del presente de excompañeros del pasado".

Casado ha rechazado a "cargar 'san benitos' en personas que no estaban ni en política de cosas que una minoría hizo hace 20 años" y ha apelado a una Comunitat "comprometida con la buena gestión de los servicios públicos. Es lo que, en su opinión, representa el PP: "una ideología que permitió decir que los valencianos pueden desarrollar su potencial".

Bajo este prisma, ha afirmado que en la Comunitat "se han hecho muchísimas cosas y se puede volver a ver a València como la capital del Mediterráneo", pero ha apelado a "esa Comunidad Valenciana con identidad lingüística y cultural para sumar y no para dividir, incluso a pesar de dificultades que algunas comunidades nos están haciendo pasar". "Admiro a Valencia, tened mucho orgullo de ser lo que sois y de hacer lo que habéis hecho".

La Comunitat "lo tiene todo para prosperar", pero "hacen falta buenas políticas" y "no molestar a emprendedores y empresarios", ha subrayado, junto a "una administración austera y eficiente que vele por los intereses reales de la gente".

En materia educativa, Casado ha abogado por cambiar el modelo y que las empresas puedan participar a través de la Formación Profesional Dual. Otros "retos" que ha apuntado son promover la innovación tecnológica y el de la economía digital, que "ha llegado y la gente no se entera".

En este punto, se ha referido a "alcaldes del cambio como en València --Joan Ribó (Compromís)-- que empiezan a debatir sobre horarios comerciales y no se han enterado de que la gente compra en Amazon y cuando le da la gana".

LOS "ENEMIGOS" DEL POPULISMO Y EL NACIONALISMO

Durante su conferencia, también ha advertido, por otro lado, sobre "los enemigos que vuelven a surgir después de muchos años olvidados: el populismo y el nacionalismo" y que "una Europa cosida a guerras, unida a fuego, después de más de medio siglo se vuelva a encontrar con los fantasmas que asolaron sus pueblos".

Casado ha lamentado que la "corrección política que impera obliga a esconderse en el burladero de las citas" y, en este sentido, ha expresado palabras de diferentes personalidades del siglo XX sobre el nacionalismo como la "guerra", la "peste" o el "veneno de Europa".

"Volviendo a este siglo", ha afirmado que "la gente ha tomado conciencia de ese riesgo real" del nacionalismo. "Lo que no puede ser es que los territorios se conviertan en cicatrices en la tierra, que el identitarismo de pensarse mejor que otro, por la lengua, los sueños o e apellido, acabe fracturando una sociedad", ha reivindicado.

LA COMUNITAT, "MÁS QUE UN APÉNDICE" DE CATALUÑA

Tras recordar que es lo que ha pasado en Cataluña, ha asegurado que "lo más preocupante es que hay quien lo aplaude en la Comunidad Valenciana" y ha recalcado al público: "No os dejéis poner como apéndices de ninguna aglomeración de imaginarios países. La Comunidad Valenciana es mucho más que un apéndice de unos 'Païssos Catalans'".

Casado ha criticado además que los independentistas quieran ser parte de la Unión Europea. "A un independentista catalán le cuesta ser solidario con Andalucía y le gusta ser solidario con Rumanía", ha recriminado.

Para el 'popular', "la lengua, identidad, cultura, historia reciente, la confrontación es pura ingeniería social, es pura creación de un enemigo común". "El 'España nos roba' o 'ese partido es de derechas' es lo mismo que vemos en EEUU con 'la culpa es de Washington'", algo que cree que demuestra una "ausencia de patriotismo".

Pero ha alertado que "los populismos llegan por la extrema derecha y la extrema izquierda" y que no se pueden combatir "disfrazándose ni haciéndose más populista o buenista", sino con "un reforzamiento de posiciones conceptual, con política que ilusione". "Decir 'estamos aquí' porque nos habéis dado vuestra confianza", ha manifestado.

EL PP "SE HA PODIDO EQUIVOCAR AL ELEGIR A UNA PERSONA"

"Algunos incluso militamos en un partido (PP) que se ha podido equivocar al elegir a una persona, como una empresa o en cualquier familia, pero lo que verdaderamente hay que empezar a hacer es política grande", ha aseverado, para poner en valor la "España de las banderas".

Lo ha ilustrado afirmando que "la persona que compra una bandera de España y la embrida en su balcón está mandando un mandato a la nación para que se la proteja". Esta 'España de las banderas' es, a su modo de ver, "lo mejor de un año que ha sido muy complejo".

DICE QUE EL PSOE VA "CONTRA SÍ MISMO" EN FINANCIACIÓN

Finalmente, en relación al debate de la infrafinanciación en la Comunitat, lo ha calificado como "realmente curioso", ya que es "de las primeras veces" que ha visto manifestarse a un partido "contra sí mismo". "No os gusta la financiación que hay en Valencia, a nosotros claro que no nos gusta, de hecho no la votamos. Nosotros fuimos los únicos que la votamos en contra".

Considera, por contra, que "habría que hacerles saber que en una legislatura en minoría no harían mal en arrimar el hombro e intentar pactar otro modelo alternativo. No digo pedir disculpas, pero al menos decir 'oiga, me equivoqué'. No ha funcionado", ha sentenciado.