València se plantea una tasa para regular el alquiler de motos eléctricas

València, 20 ene (EFE).- Las concejalías de Espacio Público y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València trabajan en la implantación de una tasa para regular las empresas de alquiler de motos eléctricas ante la proliferación de estos vehículos y que se reflejaría en la nueva ordenanza de Ocupación de Dominio Público.

En una entrevista con EFE, el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, aclara que ésta no es una norma nueva sino una modificación de la existente, en la que también se amplían a 50 los permisos para músicos y artistas callejeros, se aumentan en 75 los contenedores de ropa usada y se rebajan a cinco días los trámites para atraer rodajes.

Advierte de la proliferación en la ciudad de empresas de alquiler de motos eléctricas que pagan sus impuestos donde tiene su sede pero ocupan un espacio público en València, y por ello el Ayuntamiento se plantea incluso pedir un estudio a la Universidad para "conocer cuántos de estos vehículos pueden absorberse por barrios".

Reconoce que la idea de la tasa aún es "un embrión" y que "no está" porque para poder empezar a cobrarla a principios de año, debería estar lista en septiembre del ejercicio anterior.

"No la tenemos pero seguramente va por ahí el tema. No es que Espacio Público vaya a dar los permisos, lo regulará Movilidad, pero tendrá su apartado y Giuseppe -Grezzi- y yo trabajamos para ver cómo lo hacemos", apunta.

Galiana asegura que fue Movilidad Sostenible la que propuso que esta ordenanza incluyera regular este tipo de vehículos, igual que contempla la de los autobuses turísticos.

"Las motos ya están en la calle. La Administración va por detrás de la sociedad", apunta para advertir de que "mañana puedes tener 20.000 motos" y se han de plantear "cómo lo van asumir el tráfico y los aparcamientos".

Los concejales de ambas áreas trabajan, dice Galiana, para legislar y sacar un concurso y que las empresas, "al menos, paguen su tasa por cada moto".

Tras más de dos años trabajando en esta modificación de la ordenanza y escuchando a los diferentes implicados, el concejal asegura que "hay que empezar a cerrarla ya" porque su objetivo es que pueda estar lista "este mismo año".

La nueva ordenanza "flexibiliza y amplía" los permisos para músicos y artistas callejeros que pasan de 40 a 50 y rebaja de 30 a cinco días o "el mínimo tiempo posible" los permisos para el rodaje de películas o anuncios en las calles de la ciudad.

"Esto ya se está haciendo aunque aún no está especificado en la ordenanza", afirma Galiana, quien, como conocedor de la publicidad pues trabajó en el sector, considera que los rodajes "tienen que ser más ágiles y había que rebajar el tiempo".

Durante 2017 València registró un total de 112 solicitudes para rodar por las calles de la ciudad, que "no es nada comparadas con las 10.000 de Sevilla pero es que aquí no se rodaba nada", advierte el concejal, que indica que València "no estaba rodada y se ve que se están haciendo cosas".

La ordenanza de Ocupación del Dominio Público ampliará en 75 más los 150 contenedores de ropa usada y calzado que están en la vía pública, actualmente gestionadas por las organizaciones Arropa de Cáritas, La Casa Grande y El Rastrell, a las que se cede de forma gratuita el uso de este espacio en virtud de un convenio.

La ampliación responde, según Galiana, a la petición realizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que solicitó poder disponer de esos contenedores pero en vez de dentro de sus locales, como tienen los de pilas, sacarlos a la calle.