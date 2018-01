Tardà asegura que el objetivo de ERC es restituir el anterior Govern, pero no descarta un escenario sin Puigdemont

20/01/2018 - 13:04

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha asegurado que el objetivo de su formación política es restituir el anterior Gobierno catalán, pero ha asegurado que está contemplando "todas las posibilidades", incluyendo una investidura sin el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, ha reconocido sentirse "obligado a contemplar intelectualmente y políticamente todos los escenarios". Preguntado sobre si con ello incluía un escenario sin Puigdemont al frente de la Generalitat ha dicho lo siguiente: "Estoy contemplando todos los escenarios. Sí, evidentemente".

Tardà ha definido la actual situación en Cataluña como "un escenario un tanto peculiar, muy anómalo" con "el 'president' en Bélgica y el vicepresidente en la cárcel", pero ha querido dejar claro que desde ERC han asumido la propuesta de Junts per Catalunya (JuntsxCat) y que ahora hay que ver "de qué manera se puede cuadrar el círculo". "Vamos a ver qué es lo que se puede alcanzar y qué es lo que no se puede alcanzar", ha añadido.

En este sentido, Tardà considera que el Gobierno está "contemplando también todos los escenarios" y ha afirmado que para ellos de entrada "lo prioritario es tener un gobierno que traduzca la mayoría parlamentaria alcanzada en las urnas". "Nuestra opción óptima es que el gobierno sea presidido por nuestro presidente, Carles Puigdemont, y vicepresidido por Oriol Junqueras", ha insistido.

EL 'PROCÉS' "DEBE SEGUIR"

Por otro lado, Tardà ha aseverado que la suma de los sufragios de las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre reflejan que "una mayoría de ciudadanos catalana considera que el proceso debe seguir".

Según él, hubo más votos independentistas que no independentistas dado que los votos de JuntsxCat, ERC y la CUP superan a los de Ciudadanos, PSC y PP. No agrega los votos a Catalunya en Comú-Podem porque si bien ha reconocido que rechazan la independencia unilateral, ha dicho que "no son contrarios a la independencia".