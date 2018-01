Echenique descarta que Podemos haga "política a golpe de encuesta como otros partidos" de cara a las elecciones de 2019

20/01/2018 - 14:53

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha subrayado este sábado que la formación morada estudia las encuestas de las elecciones autonómicas y municipales de 2019, pero no establece su programa en base a ellas. "Nosotros las miramos, las estudiamos, pero no nos preocupan y no hacemos política a golpe de encuesta como parece que hacen otros partidos", ha afirmado.

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Echenique antes de mantener un encuentro estatal de responsables de redes sociales en el espacio La Morada de Valencia, preguntado por el valor de las encuestas en relación a las próximos comicios.

Tras exponer que la formación no rige sus políticas en torno a las encuestas porque "en un tiempo de volatilidad política es muy difícil saber predicciones electorales", ha recordado: "En las elecciones de 2015 había encuestas que daban a Ciudadanos ocho puntos porcentuales más de los que tuvo y nos quitaban como cuatro o cinco puntos, y luego la gente votó y convirtió esas encuestas en papel mojado".

A escala nacional, el dirigente de Podemos ha exteriorizado que "ojalá en el año 2020 podamos tener un presidente del Gobierno que se llame Pablo Iglesias". "Y no porque sea de mi partido --ha recalcado--, sino porque creo que en estos momentos es el único que se puede poner enfrente de los poderosos y a favor de la gente humilde cuando pasan infamias como las que hacen las eléctricas o los grandes bancos en nuestro país", ha sentenciado.

FORTALECIMIENTO DE LAS RRSS ANTE LA CENSURA EN INTERNET

Bajo este prisma, Echenique ha denunciado que "cada vez más voces piden censurar, controlar a la ciudadanía e impedir el funcionamiento libre de internet y de las redes sociales". Ha expuesto así que una de las "tareas prioritarias" que Podemos va a llevar a cabo este año es "fortalecer la organización" ante las próximas elecciones.

"Para nosotros, las redes sociales son muy importantes" y "han sido fundamentales en el nacimiento de Podemos", ha afirmado, para recordar que "antes de que apareciera internet, la comunicación y la información estaban menos democratizadas, era una situación más de oligopolio y estaba más controlada por los poderes económicos y por los poderes políticos".

Sin embargo, ha explicado el dirigente de Podemos, "con la llegada de internet y de las redes sociales se democratiza la información", lo que ha provocado el origen de "fenómenos políticos de empoderamiento de las mayorías, como la Primavera Árabe, el 15-M o como Podemos".