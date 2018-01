Rajoy pide a "todo el PSOE" colaborar para un nuevo sistema de financiación

Sevilla, 20 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado hoy su total disposición a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, pero ha pedido a "todo el PSOE", no sólo una parte, que colabore y no le ataque por este asunto.

"Si quieren un nuevo modelo de financiación autonómica, aquí estoy, pero necesito sus votos", ha subrayado Rajoy en su intervención en un acto del PP en Sevilla.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a la oposición que no haga "política de la mala" con este asunto y no lo use para criticar al Gobierno porque él no aprobó el actual modelo, sino que votó en contra del mismo.

Ha insistido en que él quiere pactar el nuevo sistema con el PSOE porque es de sentido común, porque necesita sus votos y porque no se puede aprobar un modelo en contra de personas que pertenecen a ese partido y que gobiernan varias comunidades.

"Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE, pero no con una parte. Yo tengo que pactar con todo el PSOE", ha añadido antes de calificar de "injusto" que se use este asunto políticamente

A juicio del presidente del Gobierno, esa actitud supone engañar a los ciudadanos.