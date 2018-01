Políticos, sindicalistas e intelectuales reivindican a Marcelino Camacho como "modelo de futuro" en su 100 aniversario

21/01/2018 - 14:23

Políticos, intelectuales, activistas y sindicalistas han homenajeado al fundador de CCOO y diputado comunistra Marcelino Camacho, en un acto con motivo del 100º aniversario de su nacimiento, celebrado en la sede del sindicato en Madrid en el que han participado también familiares de Camacho, que falleció en 2010. Tanto los representantes políticos como la hija del líder sindicalista han destacado su legado como una "figura fundamental" que debe "inspirar las acciones en clave de construcción de futuro".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la hija del sindicalista, Yenia Camacho, ha subrayado la importancia de que la memoria de su padre no sea solamente la de él sino la de "muchos luchadores que no tienen su reconocimiento". "Querríamos que este año que va a tener muchas expresiones en todo el país fuera como un año del despegue del reconocimiento de la lucha de todos. Un año fundamental en la memoria para consolidar el patrimonio democrático que es de esas organizaciones, de los luchadores y del resto del país. Quisiéramos que se extendiera a la memoria, que ya es hora, con los años transcurridos, como para que estemos como estamos", ha expresado.

Entre las personalidades que han acudido al homenaje figuran la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el académico de la RAE Luis María Ansón, la escritora Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, el escritor Benjamín Prado, el ex rector de la Universidad Complutense Carlos Berzosa, el ex secretario general de UGT Ignacio Fernández Toxo, el sindicalista Nicolás Redondo, el ex secretario general de CCOO Cándido Méndez, o la jueza de Jueces para la Democracia Begoña López, así como miembros de distintas movilizaciones como Coca Cola en lucha. Los actores Carlos Olaya y Gloria Vega han conducido el acto.

También han participado el senador de Podemos Ramón Espinar, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, el exministro socialista de Educación Ángel Gabilondo, y el coordinador de la dirección política del PCE, Enrique Santiago; el ex coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara; y el ex secretario general del PCE José Luis Centella entre otros representantes de los partidos políticos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que el de este domingo es el primero de los actos que se llevan a cabo en el marco de una conmemoración de la figura de Marcelino Camacho que durará hasta el próximo 29 de octubre, cuando se celebre el octavo aniversario de su fallecimiento.

Sordo ha manifestado la importancia de reivindicar la "figura histórica de un hombre sin el que no se entiende la historia de España en el último siglo" y de recordarle como el "mejor ejemplo de los valores de la clase trabajadora en este país cuando es una clase trabajadora organizada y concienciada". "Es también una revindicación de la necesidad de la organización de la sociedad civil en España y de la organización de los trabajadores".

"Marcelino es el mejor exponente, pero es un exponente de los miles y miles de hombres que en los momentos más difíciles del siglo XX en España fueron capaces de hacer frente a una dictadura fascista, a las dificultades de una transición política donde se pretendió un modelo de transición que no era el que finalmente salió adelante. Se pretendía dejar fuera de la Transición a las CCOO y al PCE y gente como Marcelino Camacho y otros que estuvieron con él fueron capaces de doblar el pulso a aquel modelo de transición y construir un marco de relaciones sociales y laborales en España que seguramente es mejorable pero como no lo habíamos conocido", ha indicado.

UNA CALLE, UNA PLACA Y UNA ESTATUA EN MADRID

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado la impronta que sobre su generación tuvo Camacho y su labor sindical desde la fábrica Perkins en la que trabajaba, y ha anunciado su intención de dedicarle una calle, que actualmente lleva el nombre de Muñoz Grandes, una vez se resuelva el recurso existente contra el cambio de nombres del callejero de Madrid que ha tratado de impulsar desde el Ayuntamiento.

Carmena se ha mostrado convencida de que dicho recurso se fallará a favor del plan del Ayuntamiento y ha indicado también su intención de dedicarle una estatua al líder sindicalista. También ha manifestado que "habría que ponerle una placa" conmemorativa en el lugar de la antigua Fábrica Perkins, donde tuvo lugar la primera reunión de la entonces incipiente CCOO.

En este sentido, el exministro socialista de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado a Camacho como un recordatorio de que "la defensa de los derechos se ejerce permanentemete". "En momentos muy difíciles y en los que había que abrir espacio para esas libertades tuvo un compromiso muy explícito y muy cercano con aquellos que eran más vulnerables y tenían más necesidades. Homenajearle a él es reconocer el esfuerzo de tantos", ha asegurado.

A su vez, el senador de Podemos Ramón Espinar y la secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido, Idoia Villanueva, han señalado al sindicalista como un ejemplo de "fidelidad a sus principios" y le han destacado como un modelo "en un momento en el que es tan importante volver a impulsar la negociación colectiva después de las últimas reformas laborales que la han dejado sin fuerza". "Creemos que este año nos toca a las mujeres dar un paso adelante y liderar la lucha por estos derechos de todos en un país en el que las muejres tenemos un 18% de brecha salarial", ha expresado Villanueva.

Por su parte, el secretario del Grupo Parlamentario de Cs, Miguel Gutiérrez, ha manifestado su gratitud por la figura de Marcelino Camacho, "una de sus figuras favoritas de la Transición". "Fue una de las personas que más aportó en esa generosidad que nosotros entendemos que es el valor principal para conseguir llegar a acuerdos y para conseguir sacar adelante proyectos absolutamente transversales como lo fue en aquel momento reinstaurar la democracia en España y como lo es ahora cambiar el ciclo bipartidista que ya se ha demostrado agotado", ha expresado.

Precisamente, la responsable de Acción Política y Relaciones Políticas de IU, Sira Rego, ha pedido no reducir la memoria de Camacho a una "figura fundamental del pasado". "Ahora que este país se ve asolado por los recortes, el saqueo y la precariedad, creemos que la de Marcelino es una figura que nos evoca y nos inspira para seguir construyendo", ha manifestado.

"El recuerdo de Marcelino y su ejemplo sigue siendo importante para la sociedad española para abordar las muchas luchas por los derechos de los trabajadores", ha subrayado el coordinador de la dirección política PCE, Enrique Santiago.