Cs considera lógico que el TSJM paralice el acuerdo de Carmena con sindicatos

Madrid, 21 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha considerado hoy "lógico" que se haya paralizado de forma cautelar el acuerdo salarial suscrito entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y los sindicatos, porque "cuando no cumples las leyes" la justicia tumba las decisiones.

Ignacio Aguado se ha referido así, en declaraciones a la prensa, a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de suspender de forma cautelar el acuerdo entre el gobierno de Manuela Carmena y los sindicatos para equiparar las condiciones de trabajo de los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento.

En un auto fechado en el 12 de enero, la sala de lo contencioso administrativo acuerda suspender el acuerdo, que fue impugnado por la Delegación del Gobierno en Madrid al entender que compromete cuantías económicas adicionales a los establecidos en la ley de los presupuestos generales del Estado, y ocasionaría además "perjuicios de muy difícil reparación".

"Tenemos un ejemplo más en el Ayuntamiento de Madrid de esos pretendidos ayuntamientos del cambio que no saben gestionar, no saben adecuarse a la ley, no saben poner en marcha sus iniciativas respetando la legalidad y por lo tanto se encuentran de frente con el estado de derecho, con la justicia", ha comentado Aguado.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha expresado su deseo de que el acuerdo "se pueda poner en marcha cumpliendo la ley".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también suspendió de forma cautelar en febrero del año pasado la jornada de 35 horas de los funcionarios municipales, aprobada por el Consistorio madrileño el pasado 30 de junio, y que fue recurrida por la Delegación de Gobierno a través de la Abogacía del Estado.