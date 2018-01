ERC urge a JxCat a aclarar cómo piensa realizar la investidura de Puigdemont

Barcelona, 22 ene (EFE).- El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha urgido hoy a JxCat a aclarar cómo piensa realizar la investidura de su candidato, Carles Puigdemont, y ha apuntado que "tan importante es tener un presidente como poder formar un Govern que ponga fin a la intervención de las instituciones catalanas por el artículo 155".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, Sabrià ha valorado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya pedido una reunión con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la situación "anómala" que vive el Parlament, con ocho diputados que tienen sus derechos políticos "limitados".

Sobre la primera reacción que ya habido desde La Moncloa a esta solicitud de una reunión, en la que se puntualiza que el Gobierno no decide sobre cuestiones judiciales, el portavoz republicano ha apuntado; "esperemos que Rajoy se avenga a reunirse con el presidente del Parlament, y que no utilice excusas para no hacerlo".

"Nosotros no renunciaremos nunca al dialogo, y tampoco a defender los derechos de los electos", ha apuntado antes de referirse al procedimiento para investir a Puigdemont, una vez que Torrent ya lo ha propuesto como candidato formal a la investidura.

Sabrià ha explicado que ERC aún no dispone del informe jurídico encargado sobre la viabilidad de una investidura telemática, pero sí del realizado por los letrados del Parlament, con lo cual considera que "JxCat tiene que poner ya encima de la mesa cómo piensa realizarla".

"Una vez esto esté claro, ya tendremos la oportunidad de hablarlo", ha añadido Sabrià antes de subrayar que estarán "a la expectativa para hablar sobre certezas" y no únicamente de posibilidades.

Según ERC, "Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser presidente, puesto que consiguió la mayoría republicana" y, por tanto, tienen que "investirlo", pero para Esquerra "tan importante es tener un presidente como poder formar un Govern que ponga fin a la intervención de las instituciones catalanas por el artículo 155".

"Tenemos que recuperar las instituciones de forma urgente para ponerlas al servicio de la gente, y estamos seguros de que todos los partidos comparten esta reflexión", ha explicado el portavoz de ERC.

Sobre la CUP, que criticó el "discurso autonomista" que, a su entender, realizó Torrent tras ser elegido presidente del Parlament, y que condiciona su apoyo a la investidura a que el nuevo Govern quiera materializar "la república y el proceso constituyente", Sabrià se ha mostrado partidario de realizar "negociaciones discretas".

"Nos gustaría que las negociaciones avanzaran deprisa, pero requieren su tiempo, y el objetivo es tener un plan acordado entre las diversas partes, y que esto desemboque en un nuevo Govern", ha precisado.

En cuanto al viaje de Puigdemont a Dinamarca para pronunciar una conferencia, Sabrià ha atribuido el hecho de que finalmente no se haya pedido reactivar la euroorden de detención contra él a que "el Estado español no ha querido hacer de nuevo el ridículo en el ámbito internacional".