Cs pedirá a la Mesa del Parlament que reconsidere la investidura de Puigdemot

Madrid, 22 ene (EFE).- Ciudadanos presentará un escrito a la Mesa del Parlament para que se reconsidere la decisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent, de proponer al número uno de JxCat, Carles Puigdemont, como candidato a la investidura, una persona "huida de la Justicia" y con graves acusaciones "a sus espaldas".

Así ha respondido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, al término de la reunión de la dirección de la Ejecutiva, en su primera rueda de prensa en la sede madrileña de Alcalá como portavoz del partido tras conocer las intenciones de Torrent.

De la carta que el presidente de la Cámara catalana ha enviado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión y abordar la situación de Cataluña, Arrimadas cree que su intención es actuar como "representante y emisario" de Oriol Junqueras y Puigdemont.

"No he leído la carta pero me temo que no va a ir a defender a los 135 diputados del Parlament. Tenemos pocas esperanzas de que pueda ser realmente un presidente imparcial", ha dicho Arrimadas.

Ha cargado también contra Torrent por su idea de ir a ver a Puigdemont y a los otros diputados que se encuentran en Bélgica, gastándose "el dinero público", cuestionando de este modo el "nuevo tono" que algunos veían en el nuevo presidente del Parlament.

Torrent, ha insistido la portavoz de Cs, ha empezado "con mal pie" en su nuevo cometido al afirmar que está en su nuevo cargo para representar los intereses de ERC y de los independentistas y seguir intentando "alargar el procés".

Cree que Puigdemont tiene que asumir que "su tiempo" ha pasado y que no puede ofrecer otra cosa que no sea un "'show' mediático" después de haber roto "por la mitad" a la sociedad catalana.

Ningún huido de la Justicia y que se presenta con las siglas de un partido "manchado" por la corrupción "puede y debe ser presidente de Cataluña", ha subrayado Arrimadas.

Ciudadanos, ha añadido, va a luchar hasta el final para que no se siga "denigrando" las instituciones de Cataluña y ha pedido a los representantes de ERC y JxCat que reconozcan en público lo que muchos" admiten en privado, que Puigdemont no puede ser presidente de Cataluña.