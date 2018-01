El vicepresidente de EEUU exhorta a los palestinos a volver a la mesa de negociaciones

Jerusalén, 22 ene (EFE).- El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, exhortó hoy "encarecidamente" a los palestinos, que han boicoteado su visita y rechazan la mediación de Washington, a volver a la mesa de negociaciones con Israel.

"Los Estados Unidos aprecian la voluntad del Gobierno israelí de reanudar las negociaciones directas de paz con la Autoridad Nacional Palestina e instamos encarecidamente a los líderes palestinos a que vuelvan a sentarse a la mesa. La paz solo puede venir a través del diálogo", urgió hoy en el Parlamento israelí.

Pence insistió en que Washington mantiene "su completo compromiso a alcanzar una paz duradera entre los israelíes y palestinos", aunque estos últimos cancelaron los contactos con los estadounidenses desde que el pasado 6 diciembre Trump declaró Jerusalén como capital de Israel.

El vicepresidente de EEUU asegura que con esta declaración no quieren intervenir en la resolución final de la Ciudad Santa, pero cree que "cualquier acuerdo de paz tiene que garantizar el derecho de Israel a defenderse por sí mismo", dijo.

"Ahora reconocemos que la paz requerirá de compromiso pero podéis estar seguros de que una de las cosas que los Estados Unidos nunca comprometerá será la protección y la seguridad de Israel", apuntó.

"Si las dos partes están de acuerdo, EE.UU. apoyará la solución de los dos estados", manifestó Pence sobre la postura estadounidense que por primera vez no contempla como única esta solución, a diferencia las administraciones anteriores.

"Hay quienes piensan que el mundo no puede cambiar, que estamos destinados a enfrentar una infinita violencia, que no se puede poner fin a los conflictos y que la esperanza es una ilusión. Pero mis amigos, el presidente Trump no lo cree, yo tampoco y vosotros tampoco", señaló.

"Sé que la paz es posible porque la historia recuerda que Israel ha tomado decisiones muy difíciles para conseguir la paz con sus vecinos en el pasado", indicó.