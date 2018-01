Arrimadas pide a PP y PSOE que hagan autocrítica antes de atacar a Ciudadanos

Madrid, 22 ene (EFE).- La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al PP y al PSOE que hagan "autocrítica" por no haber sido capaces de aportar las soluciones que requería la ciudadanía antes de dedicarse a "atacar" al único partido que ha sido capaz de "vencer" a los nacionalistas en las urnas.

En su primera rueda de prensa en la sede de Alcalá como portavoz del partido, Arrimadas ha señalado que si hay algo que se ha puesto de relieve en las elecciones de Cataluña es que "el pasado no soluciona los problemas del presente" y ha insistido en que el bipartidismo debe hacer autocrítica de su gestión.

Especialmente dura ha sido con el PP al señalar que parece que su "principal estrategia" es arremeter contra Ciudadanos: "No damos crédito", ha dicho la también líder catalana del partido naranja, el cual lleva varias semanas con las encuestas muy a su favor.

A su juicio, el Gobierno debería analizar por qué no ha sido capaz de "ilusionar" a los españoles, preguntándose de este modo por qué el Ejecutivo no ha podido hacer frente al nacionalismo o no ha sido capaz de afrontar reformas como la ley electoral ni atajar la corrupción.

Pese a estas críticas, ha puesto de relieve que PP y Cs comparten un mismo proyecto para todos los catalanes, aparte de haberse puesto de acuerdo en el Congreso en varias medidas, aunque ha aprovechado para advertir a los populares de que las negociaciones sobre los presupuestos seguirán congeladas mientras no aparten a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica.

"Esperemos que no tarden un mes y medio como hicieron con Pedro Antonio Sánchez en Murcia", ha recordado Arrimadas al reprochar al PP que esté poniendo "patas arriba" la estabilidad de España por no comprometerse en materia de corrupción.

Ciudadanos necesita que el PP "cumpla" su palabra. "Nuestra parte del trato está cumplida", ha subrayado.

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de restablecer el servicio militar obligatorio, una iniciativa que la dirigente de Cs no cree que sea buena para España.

El hecho de que el partido de Macron y Ciudadanos compartan el mismo espectro ideológico de centro liberal, ha explicado, no significa que la situación de Francia y España sea la misma ni que tengan "exactamente" el mismo programa. EFE