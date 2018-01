El PSOE insta a Puigdemont a asumir que no es imprescindible y que los catalanes no se merecen su "esperpento"

23/01/2018 - 12:30

El PSOE ha instado este martes al president cesado, Carles Puigdemont, a que asuma que no es "imprescindible" y asimile que con causas judiciales pendientes y fugado en Bélgica "no tiene ninguna razón para poder pretender ser elegido como presidente".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, Robles se ha quejado de que lo que está pasando con Puigdemont, que se este lunes se desplazó a Copenhague para pronunciar una conferencia, es "un auténtico esperpento" que "ni Cataluña ni los catalanes merecen".

"En política nadie es imprescindible y Puigdemont no sólo no es imprescindible, sino que le está haciendo un terrible daño a Cataluña", ha insistido Robles, magistrada de profesión, y que no ha querido entrar a valorar específicamente la decisión de JxCat de retirar del orden del día de la reunión de la Mesa del Parlament este martes la petición de delegación de voto de Puigdemont en el pleno de investidura.

La Mesa del Parlament deberá debatir ahora si acepta que el resto de diputados independentistas que están en Bélgica pueden delegar su voto en un compañero de grupo de cara al pleno de investidura.