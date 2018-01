Rodríguez (PP) deplora el "reality show" de Puigdemont y avisa de que será detenido si vuelve

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha calificado este martes de "reality show" la actitud del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha avisado de que será detenido si regresa a España.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament al día siguiente de la conferencia-debate de Puigdemont, "impropia de CDC", y poco después de que el candidata haya retirado su solicitud de voto delegado para el pleno de investidura.

Rodríguez considera que ha retirado su solicitud para "intentar evitar con esa maniobra que se puedan presentar recursos", teniendo en cuenta que la petición de voto delegado evidenciaba que no iba a estar en el pleno e iba a ser recurrido de inmediato.

"Quizás ahora se le ha pasado por la cabeza entrar a escondidas al Parlament en el maletero de un coche, del mismo modo que se fue hace unos meses", ha ironizado.

Los otros cuatro diputados en Bélgica sí mantienen su solicitud de voto delegado, y la Mesa ha decidido este martes posponer su respuesta a estas peticiones: Rodríguez ha destacado que no lo comprende porque, a su juicio, la respuesta debe ser un tajante 'no'.

"No entendemos que la Mesa haya pospuesto su decisión, porque no hay duda de que el voto delegado no cabe en el reglamento, ya que están fuera de España por voluntad propia", ha defendido Rodríguez en relación a los encausados en Bélgica.

También ha dicho que la decisión de la Mesa de posponer la respuesta "recuerda mucho a la situación de agosto del año pasado, cuando Forcadell iba posponiendo la decisión de admitir a trámite la ley del referéndum".

Para el PP, no puede permitirse que los encausados en Bélgica deleguen su voto ni que Puigdemont sea el candidato a la investidura, por lo que han pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que reconsidere su decisión de proponerle.

TORRENT Y RAJOY

Sobre la reunión que Torrent pidió al presidente Mariano Rajoy para abordar la situación de los diputados encausados, Rodríguez ha dicho que "se equivoca" de persona porque en España hay separación de poderes y el líder del Ejecutivo no puede hacer nada ante decisiones judiciales.

Preguntado por la decisión del juez de no pedir una euroorden de detención contra Puigdemont por su viaje a Dinamarca, ha respondido que la respeta porque buscaba "evitar que pudiera utilizar eso de alguna manera para su beneficio propio en el curso de su propia causa".

Y sobre la conferencia de Puigdemont en Dinamarca, ha destacado que tuvo un tono impropio de un expresidente y de un líder de "JxCat, PDeCAT, CDC o como quieran llamarse: se puso él mismo en evidencia y dejó en ridículo a Catalunya y los catalanes".

GRUPO PROPIO

Sobre la posibilidad de que Cs o PSC cedan un diputado al PP para que pueda tener los cinco necesarios para formar grupo propio, ha destacado que no se descarta esta posibilidad "hasta que se llegue al límite" para constituir los grupos antes del día 29.

"Las líneas de diálogo siguen abiertas y, por nuestra parte, no nos cerramos", según Rodríguez, si bien tanto Cs como el PSC descartan por ahora esta cesión.