Sánchez anuncia que apoyará los recursos del Gobierno ante el TC para "salvaguardar la legalidad en Cataluña"

23/01/2018 - 13:51

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su partido estará en contra de cualquier "quebramiento" del Estado de Derecho y apoyará los recursos que presente el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional (TC) para "salvaguardar la legalidad en Cataluña".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo organizado por el Foro Joly, en el que ha sido presentado por la periodista Pilar del Río y al que han asistido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, y el secretario de Áreas Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, entre otros cargos socialistas.

Sánchez ha advertido de que no puede haber un presidente "inconstitucional" en Cataluña y ha dicho que se debe "pasar la página negra de Puigdemont". "El independentismo tiene mayoría parlamentaria pero no social y si logran formar gobierno tendrán que gobernar para el 100 por cien de los catalanes y no solo para el 47 por ciento, volver al Estatuto y respetar la Constitución", ha añadido.