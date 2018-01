Iceta pide por escrito al presidente del Parlamento catalán que no permita una investidura a distancia

23/01/2018 - 14:45

El PSC ve sorprendente que Torrent vaya antes a Bruselas que a Estremera

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este martes por escrito al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que no permita la investidura de un candidato que no pueda estar presente en el salón de plenos, alertando de que, de lo contrario, se estarán "conculcando, violentando y no respetando" los derechos del conjunto de diputados.

Lo ha explicado la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, que ha detallado que Iceta pide en su escrito que Torrent no permita que "se dañe la naturaleza del debate" de investidura permitiendo que se haga telemáticamente, y recuerda que los letrados de la Cámara han señalado la necesidad de que sea presencial.

"Le pedimos a Torrent que aclare y nos garantice a todos que el candidato que propone estará presencialmente" en el salón de plenos, ha destacado Granados, que también ha avisado de que el PSC hará todo lo posible para que no se cometan ilegalidades en el Parlament.

Granados ha avanzado también de que el PSC no participará en ningún caso en una sesión de investidura telemática de Carles Puigdemont (JxCat) si se acaba celebrando y que no sería cómplice de la votación.

DELEGACIÓN DE VOTO

Sobre la delegación del voto de los ocho diputados encausados, cree que debe permitirse para los que están en prisión, pero no para los que están en Bélgica: "Son situaciones distintas. Unos dieron la cara y se presentaron ante la justicia y otros decidieron marcharse".

"Parece que el independentismo unilateral vuelve a estar dispuesto a todo, a volver a la Catalunya del 6 y 7 de septiembre; ya sabemos cómo acaban las astucias y nos gustaría superar esa fase negra", ha añadido Granados.

PUIGDEMONT, "DESESPERADO" EN DINAMARCA

Sobre las intervenciones de Puigdemont en Dinamarca de este lunes y martes, la portavoz socialista ha señalado que lo único que han provocado es que la mayoría de catalanes "sienta ridículo", y ha pedido que respete las instituciones y la pluralidad de la sociedad.

"Vemos a un político desesperado, prisionero de sus decisiones equivocadas" y que si no está en España es porque no quiere, ha subrayado.

VIAJE DE TORRENT A BRUSELAS

Sobre el viaje del miércoles de Torrent a Bruselas para reunirse con Puigdemont y el resto de encausados que se encuentran allí, Granados ha dicho que no lo comparte y que no comprende que vaya antes a la capital belga que a la prisión madrileña de Estremera a reunirse con los encarcelados.

"Primero debería ir a visitar a los que están en prisión provisional, sorprende que no vaya antes a Estremera", ha subrayado.