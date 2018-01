Sánchez: PSOE apoyará recurso ante TC para salvaguardar legalidad en Cataluña

Sevilla, 23 ene (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que su partido apoyará los recursos que el Gobierno plantee ante el Tribunal Constitucional para "salvaguardar la legalidad" en Cataluña.

Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en el Foro Joly en Sevilla, en la que ha asegurado que ante cualquier intento de quebrantamiento del orden constitucional, el PSOE defenderá siempre al Estado, su "integridad territorial", la Constitución y al Estatuto de Autonomía catalán.

Al mismo tiempo, ha recalcado que los socialistas estarán siempre dispuestos a dialogar, a "tender la mano", pero para "unirnos" no para "rompernos", para avanzar hacia un Estado autonómico "más fuerte", para "federalizar", no para "recentralizar" y, mucho menos, para "disgregar".

En su reflexión sobre la situación de Cataluña, ha indicado que si el independentismo logra formar gobierno deberá hacerlo "para el cien por cien de los catalanes y no para el 47 por ciento que votó opciones independentistas" el pasado 21 de diciembre, además de "volver al Estatuto de Cataluña y respetar la Constitución".

"En Cataluña se tiene que abrir una legislatura constitucional, para lo que no puede tener al frente un presidente inconstitucional", ha proseguido Sánchez, que ha sentenciado: "Cataluña tiene que pasar la "página negra de (Carles) Puigdemont".

En su opinión, hay que cerrar el "capítulo de la unilateralidad e imposición", que lo que ha hecho ha sido "fracturar" a la sociedad catalana.

En su discurso ha criticado también el papel del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al asegurar que la "parálisis" de su primer mandato se ha "agudizado" en el segundo e "intensificado" tras los pasados comicios catalanes.

"Ante cualquier disyuntiva, el presidente siempre opta por la opción más cómoda y menos arriesgada: no hacer nada", le ha reprochado.

Ha criticado, además, que la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de Cataluña "lleva años sin reunirse", y ha asegurado que el PSOE siempre ha "alertado" al Gobierno de su "inmovilismo".

"Y hemos tendido la mano para ir juntos en la respuesta colectiva a la crisis de Cataluña; acordamos la aplicación del 155 y abrimos el debate en comisión para evaluar las fortalezas y debilidades del Estado autonómico y actualizar el sistema constitucional", ha destacado durante el coloquio al ser preguntado sobre lo que hubiera hecho el PSOE.

Ha negado, en este sentido, que haya habido "indefinición" en el PSOE ante la crisis de Cataluña: "¡Si ERC me ha llamado a mí carcelero!", ha enfatizado.

Y ha repetido que el PSOE está en la defensa de la "integridad" de España y "siempre va a estar, no con Rajoy, sino con el Estado".

Interpelado sobre si los socialistas han abandonado la idea de una España plurinacional, ha replicado: "Nosotros, lo que proponemos de manera honesta es que es perfectamente compatible la igualdad y la diversidad".

Y a la pregunta de si hay más naciones en España, ha contestado: "Cada comunidad autónoma es lo que define su Estado de Autonomía".

"No me van a pillar en ese titular", ha proseguido cuando se le ha interrogado sobre si Andalucía está entre las comunidades históricas: "Andalucía es lo que dice su Estatuto de Autonomía y me identifico con algo que dice el Estatuto y es que la igualdad no es uniformidad", ha zanjado.

A la conferencia ha asistido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no coincidía con Pedro Sánchez desde el pasado mes de julio con motivo del congreso regional del PSOE andaluz.

Sánchez ha estado también arropado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, junto a varios miembros de la Ejecutiva Federal, como los andaluces Carmen Calvo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y María Luisa Faneca, además de Santos Cerdán y Francisco Salazar, entre otros.