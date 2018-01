Aguado: No corre peligro el pacto de investidura sino la palabra de Cifuentes

Madrid, 24 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que el pacto de investidura que firmó su formación con el PP para investir a Cristina Cifuentes no corre peligro, pero sí la palabra de la presidenta si no comparece ante la comisión de corrupción, porque "se comprometió a levantar las alfombras y trabajar por la regeneración".

En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo de Albert Rivera, Aguado ha explicado que Cs ha pedido la comparecencia de Cifuentes para el próximo día 2 de febrero ante la comisión de corrupción de la Asamblea, una petición que se ha hecho, ha asegurado, "conforme a derecho, conforme al Reglamento, respetando la legalidad".

Ha señalado, en este sentido, que lo que sucedió con las peticiones que habían cursado Podemos y el PSOE es que "no eran conformes a reglamento" y por eso no se pudieron aprobar.

Ahora, ha insistido, Cs ha tramitado la petición para que la presidenta dé explicaciones en la comisión sobre la situación en Canal de Isabel II, sobre sus actas y sobre "cómo" y "por qué se han ocultado" algunas de esas actas.

"¿Qué tienen que esconder para resistirse tanto desde el PP a dar explicaciones? Cuando no tienes nada que ocultar, no hay problema en dar explicaciones. Nos llama mucho la atención el nerviosismo del PP", ha añadido.

Ignacio Aguado ha insistido en que Cifuentes debe comparecer para hablar sobre esta cuestión porque ella "fue miembro de la cúpula del Canal en los años en los que se compró Emissao, cuando se produjeron prácticas fraudulentas en Sudamérica".

"Tendrá que saber qué pasó, cómo se autorizaron esas compras, qué pasó con las comisiones irregulares... que explique su visión, porque al fin y al cabo ella lleva 30 años en el PP, y no me creo que no supiera absolutamente nada", ha recalcado.

Respecto al pacto de investidura que Ciudadanos firmó con el PP para permitir que Cifuentes fuera investida presidenta, ha dicho que en muchos aspectos, sobre todo en términos económicos, "se está cumpliendo", por lo que en principio "no corre peligro".

"Corre peligro su palabra (la de Cifuentes), porque se comprometió con nosotros y con los madrileños a levantar las alfombras, a dar todo tipo de explicaciones, a trabajar por la regeneración democrática, y si se niega a comparecer o cumple su amenaza de querellarse contra nuestro portavoz en la comisión de corrupción (César Zafra) estará traicionando su palabra", ha agregado.

Aguado ha opinado que es "muy difícil" que el PP se comprometa a luchar contra la corrupción porque "tiene la mochila cargada, tiene un pasado muy vinculado a tramas de corrupción".

"Vamos a ver qué sucede en los próximos días, vamos a ver si da explicaciones", y así serán los madrileños los que puedan evaluar si Cifuentes ha cumplido su compromiso, ha añadido.

Ciudadanos, mientras tanto, se ha fijado ya como objetivo para 2019 "no condicionar gobiernos, sino gobernar, y gobernar mejor que el PP".

"Queremos ganarles en las urnas, demostrar que podemos gobernar mejor que ellos y poner en marcha un proceso de regeneración democrática de verdad, a través de un gobierno y un partido que viene libre de mochilas y con las manos libres para poder actuar y ser contundente (contra la corrupción), en vez de estar buscando excusas permanentemente", ha zanjado.