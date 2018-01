El PSOE asegura que la moratoria turística no tiene ninguna repercusión

Madrid, 24 ene (EFE).- La portavoz socialista en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), Mercedes González, ha denunciado hoy que la moratoria en la concesión de licencias turísticas en que trabaja el Ayuntamiento de Madrid es tan solo "un titular que genera muy buena imagen" pero que no tiene ninguna repercusión.

La portavoz socialista se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas tras conocerse que el Ayuntamiento de Madrid aprobará mañana la elaboración de un Plan Especial de Alojamientos Turísticos, que, por obligación legal, acarrea la suspensión durante un año de la concesión de licencias de funcionamiento para todas las modalidades de hospedaje en edificios de uso residencial superiores a 90 días.

"No puedes hacer una moratoria de algo que no existe, no puedes hacer una moratoria de algo que no necesita licencia", ha dicho la portavoz socialista, que ha felicitado al equipo de comunicación del gobierno municipal por su anuncio "efectista" que a su juicio supone "ir engañando al personal".

"Esta moratoria invisible es un titular que genera muy buena imagen pública; cuando rascas no hay nada detrás", ha indicado la edil.

Mercedes González, que ha denunciado además que el equipo de gobierno de Manuela Carmena está "mareando" en materia de turismo, ha dicho que le consta que se va a comenzar a tramitar una normativa "dentro de las posibilidades del Ayuntamiento".

Con respecto a la medida anunciada en diciembre de exigir que los pisos que se alquilan a través de plataformas turísticas necesiten licencia si están disponibles más de 90 días, la socialista ha dicho que esa premisa debe cambiar puesto que no tiene sentido "dejar que haya negocio en negro tres meses al año".