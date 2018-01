Torrent dice que hace falta un Gobierno posible y eficaz rápidamente

Bruselas, 24 ene (EFE).- El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, dijo hoy que le ha trasladado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que "lo que conviene al país" y "por lo que trabajará" es que haya "lo más rápidamente un Gobierno posible y eficaz".

Torrent se reunió con Puigdemont y el resto de exconsejeros que se encuentran en Bruselas en la sede de la Alianza Libre Europea (ALE), que incluye entre otros partidos a ERC, después de que el Gobierno español ordenase el cierre de la oficina de la Generalitat en la capital belga, donde inicialmente iba a celebrarse dicha reunión.

"Se necesita un Gobierno (de la Generalitat) que pueda trabajar desde el minuto uno", dijo el presidente del Parlament catalán, de ERC, quien añadió que "deben recuperarse las instituciones de las manos del 155".

El presidente del Parlament catalán dijo que los servicios jurídicos de la cámara ya están estudiando qué acciones legales se pueden emprender en contra del hecho de que no se haya podido reunir en la oficina de la Generalitat en Bruselas, situación que ha calificado de "muy grave".

"Delante de la voluntad de dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy, no solo recibimos un no por respuesta, sino que no nos permite reunirnos", lamentó Torrent, quien dijo que con esa prohibición "se vulneran los derechos fundamentales de Puigdemont y los consejeros no solo desde la óptica del marco legal español, sino también desde el marco legal belga".

Torrent también quiso dejar claro que su encuentro con los huidos en Bélgica se produce "dentro de la normalidad democrática" si bien el hecho que tenga que producirse en Bruselas "es lo que no es normal".