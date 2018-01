PP vasco dice que se "evidencia" un problema de seguridad en Bilbao y pide revisión estructural del modelo de seguridad

24/01/2018 - 14:02

Vecinos se acercan a los representantes populares para exponerles sus críticas durante una visita al barrio de Otxarkoaga

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP del País Vasco, Amaya Fernández, ha señalado este miércoles, durante una visita al barrio de Otxarkoaga, que los datos del Gobierno Vasco y el Ministerio del Interior "evidencian" un problema de seguridad en Bilbao y ha solicitado una revisión estructural del modelo de seguridad para la capital vizcaína.

"Bilbao, como Vitoria y San Sebastián, es uno de los grandes atractivos que tiene la marca Euskadi. Los vascos nos enorgullecemos e identificamos con las ciudades en las que vivimos porque sabemos que son un gran activo para nuestro desarrollo personal y colectivo, por eso estamos aquí", ha afirmado en rueda de prensa Fernández.

Además, ha añadido que su visita a Otxarkoaga, "a pie de calle", se enmarca en el objetivo de conocer de primera mano "el problema de seguridad" en este barrio bilbaíno. "Vamos a volver con asiduidad, porque queremos ver la evolución de este problema en Otxarkoaga y en el resto de Bilbao, ya que creemos que puede ser uno de los riesgos que tenga la ciudad en el futuro para potenciar su atractivo", ha agregado.

"Tengo que decir que hemos hecho los deberes y que estamos muy preocupados. Consideramos que el equipo del alcalde no está teniendo en cuenta los datos que evidencian que en Bilbao empieza a haber un problema de seguridad", ha asegurado la secretaria general de los populares vascos.

A su juicio, "según el propio Gobierno Vasco", Bilbao ha sufrido el mayor incremento en el número de delitos en los últimos cinco años, y el segundo mayor durante los últimos catorce años. Además, mientras que en Bizkaia y en Euskadi se ha registrado paulatinamente un descenso en el número de delitos, "en Bilbao sucede lo contrario".

"En el primer trimestre de 2017, en Euskadi descendió el índice de criminalidad en medio punto, mientras que en Bilbao se incrementó en un 6,12%", ha resaltado.

Asimismo, Fernández ha añadido que los datos del Ministerio del Interior reflejan que de los 246 municipios de más de 30.000 habitantes, "Bilbao está entre los 52 que ha sufrido un mayor incremento en el número de delitos en el año pasado, en el periodo analizado de enero a junio de 2017", ha afirmado.

"Nosotros no estamos en Otxarkoaga para decir que Bilbao es una ciudad sin ley, pero sí para señalar que hay datos que no están siendo tenidos en cuenta por el equipo del alcalde. Hay que analizar el problema de inseguridad de Bilbao con realismo y tomar decisiones, no se puede decir que todo se reduce a la percepción subjetiva de los bilbaínos, o con intenciones 'buenistas' de afirmar que va a haber más policías en la calle", ha criticado.

Por eso, la secretaría general del PP vasco ha estimado "necesario" llevar a cabo una revisión estructural del modelo de seguridad para Bilbao. "Nosotros arrimaremos el hombro y estamos dispuestos a hacer un debate sereno, pero realista, porque los datos ponen sobre la mesa que es necesario", ha manifestado.

"Estamos a tiempo de que este barrio recupere la tranquilidad y la seguridad, y que Bilbao tenga los índices de seguridad que necesita para que eso no ponga en riesgo su atractivo y potencial", ha subrayado Fernández.

En ese sentido, ha pedido que se haga una "reflexión pausada" para, además de reforzar el número de efectivos que se destinen a la seguridad de Bilbao, realizar una "nueva estrategia" de seguridad que coloque a Bilbao entre las ciudades más seguras "y no cómo está ocurriendo en estos momentos". "Creo que una mesa de trabajo es muy necesaria y desde luego nosotros estamos dispuestos a contribuir en ese esfuerzo", ha apuntado.

Así, en relación con el 'Pacto para la seguridad en Bilbao' planteado por el alcalde, Juan Mari Aburto, Fernández ha asegurado que las medidas que se toman "de la noche a la mañana" y "precipitadas" no son fruto de la reflexión, como solicitan los populares.

CRÍTICAS VECINALES

Una vez finalizado el acto, algunos vecinos de Otxarkoaga se han acercado a los representantes populares para exponerles sus críticas por la situación que vive el barrio y el "circo mediático" que mantienen que están sufriendo tras el asesinato de una pareja de ancianos el pasado jueves.

El encargado de un quiosco se ha acercado a Amaya Fernández para preguntarle "por qué no se os ve en la calle más a menudo", y no "el día marcado" para estar acompañados de "un montón de cámaras y periodistas que sólo van a venir cuando pase algo".

"¿Por qué no hablamos entre todos dentro del Ayuntamiento y arreglamos lo que se deba en vez de estar en la calle 'dando la nota' en parte?", ha añadido.

"Usted tiene mucha razón cuando pide que la clase política esté más en la calle, pero creo que en el caso concreto del PP de Bilbao, sus representantes vienen con frecuencia a todos los distritos bilbaínos. Nos hemos comprometido públicamente a que ésta no sea una visita puntual, y a seguir la evolución que tiene este problema", ha respondido la dirigente popular.