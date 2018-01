El PSOE tacha de "escándalo" la declaración de Costa y exige que Rajoy dé la cara y "no se escude en las togas"

24/01/2018 - 14:01

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha tachado este miércoles de "escándalo" que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa haya reconocido en la Audiencia Nacional que su partido "se financió con dinero negro", y ha exigido al presidente nacional, Mariano Rajoy, que dé las correspondientes explicaciones "y no se escude en las togas". No obstante, no ha avanzado si su partido pedirá su comparecencia en el Congreso.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En los pasillos del Congreso, Robles ha señalado que la declaración de Costa es de "una gravedad extrema" y evidencia, a su juicio, la financiación irregular del PP a nivel nacional porque "no es creíble" que un partido "tan presidencialista" como el PP en 'Génova' no se conociera lo que estaba pasando en la Comunidad Valenciana.

ESPAÑA NO PUEDE SEGUIR CON ESTA "LASTRE DE DUDA"

Es por ello que la dirigente socialista ha instado al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé unas explicaciones "claras y transparentes" a los españoles y, muy en particular, a sus militantes.

"España no puede seguir con este lastre de duda, sospecha y corrupción --ha comentado--. España necesita transparencia y que se le cuente la verdad porque no podemos estar cada día pendientes de declaraciones de personas inmersas en procesos de corrupción", ha apostillado.

Según ha defendido la jueza en excedencia, "ya no basta salir en plasma", ni decir que "no se sabía si (Francisco) Camps era o no militante", ni insistir con que el expresidente valenciano "ha sido absuelto". "Una cosa son las cuestiones judiciales, que corresponden a los tribunales, y otra los temas políticos", ha recalcado.

YA NO PUEDE "METER LA CABEZA DEBAJO DEL ALA"

Preguntada sobre si los socialistas se plantean pedir la comparecencia en el Pleno de Rajoy o en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Robles ha respondido que van a esperar a ver qué hace y dice Rajoy porque no puede "mirar para otro lado".

"A mi me sorprendería enormemente que, después de las declaraciones de Costa, el señor Rajoy metiera la cabeza debajo del ala --ha dicho--. A un responsable político le es exigible en todo momento dar explicaciones, incluso si es necesario, pedir disculpas".