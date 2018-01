Podemos pide a los diputados que viajarán Israel que no visiten asentamientos ni mantengan reuniones en Jerusalén Este

24/01/2018 - 18:18

Los diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que se desplazaron la semana pasada a los territorios palestinos han pedido este miércoles a los parlamentarios que preparan un viaje a Israel que no visiten asentamientos ni "lugares en los que se violan los derechos humanos" y no mantengan reuniones oficiales en Jerusalén Oriental", zona ocupada según Naciones Unidas" Además, les han pedido que se reúnan con todo tipo de grupos israelíes, como Breaking the Silence --un grupo de veteranos israelíes contrario a la ocupación de territorios palestinos--, con el que se entrevistó el Intergrupo por Palestina, ha informado el grupo confederal en un comunicado.

Pablo Bustinduy, Gloria Elizo y Antón Gómez-Reino, que participaron en el viaje del intergrupo de amistad con Palestina, han instado al "reconocimiento urgente del Estado de Palestina", algo que Unidos Podemos llevó como primera iniciativa en la Comisión de Asuntos Exteriores de la legislatura.

Además, han explicado que en su viaje han constatado sobre el terreno el avance de la ocupación, "tanto por la continuación del muro con la intención de anexionar tierras palestinas a los territorios israelíes, como por el modo de control de las poblaciones palestinas ocupadas y el sistema de apartheid". Según sus datos, unas 60 leyes en el Parlamento israelí conceden derechos diferentes en función del origen étnico.

En tercer lugar, han denunciado la aplicación de la jurisdicción militar, también a menores de edad, y han cifrado en más de 350 menores los internados en cárceles israelíes. Durante la visita, la delegación tuvo la oportunidad de reunirse con la familia de Ahed Tamimi, una menor palestina que está siendo juzgada por un tribunal militar.

Los diputados también han denunciado el "golpe de la administración Trump" a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y el próximo traslado de la embajada de EEUU.

En el viaje del intergrupo de amistad con Palestina participaron los diputados socialistas Soraya Rodríguez, Antonio Gutiérrez Limones y Elvira Ramón, los 'populares' Carmen Quintanilla, Raquel Alonso y Diego Movellán; el diputado de Ciudadanos Fernando Maura, el de Compromís Enric Bataller y los tres de Unidos Podemos.