Hernando (PP) dice que siente una "enorme vergüenza" tras la confesión de Costa y pide "perdón" por la corrupción

25/01/2018 - 12:15

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido perdón por los "casos excepcionales" de corrupción que afecta a su partido y ha reconocido que siente una "enorme vergüenza" tras la confesión del ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Es una desgracia y yo pido perdón a la gente que, de buena fe, ha votado al PP", ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en referencia a las declaraciones de Costa durante el juicio del caso 'Gürtel', en las que acusó al expresidente valenciano Francisco Camps de haber pagado con dinero negro actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008.

Sobre su comparecencia, Hernando ha opinado que es "evidente" que ha modificado su versión, algo que, según ha afirmado, le dejó "ciertamente perplejo". Así, ha defendido que el Partido Popular "no es el señor Costa" sino el partido que ha solucionado "las crisis" que "dejaban los socialistas".

En este sentido, ha admitido sentirse "tranquilo" porque Costa aseguró que desde la dirección nacional del PP se le advirtió de que las prácticas que estaba llevando a cabo en Valencia "no se podían hacer" y "estaban prohibidas". Además, ha enfatizado que "lo importante" es que "quien la hace la paga, y están respondiendo ante la Justicia por las cosas que han hecho".

El portavoz parlamentario del PP ha incidido en que "jamás" se han repartido "directrices" desde la sede del partido en Génova "ni de ningún sitio" para que se desarrollara ningún hecho delictivo. Así, ha rechazado las acusaciones vertidas hacia su formación política: "Es una estructura muy grande donde todo el mundo, en general, ha cumplido las normas", ha asegurado.

"No descarto que haya habido alguien que no lo haya hecho", ha admitido. Así, ha asegurado que "no era una conducta común" entre los dirigentes 'populares'. "Hemos cambiado la ley para que estas cosas no se vuelvan a producir nunca, ni en el PP ni en ninguna otra formación política", ha añadido.

Además, ha resaltado que "por el hecho de que haya un juicio reciente contra un grupo de guardias civiles no lleva a pensar que la Guardia Civil es corrupta". Además, ha subrayado que "hay muchísima gente honrada", y ha recordado que "hay personas que han dado la vida por sus ideas" por lo que ha pedido respeto para ellas.