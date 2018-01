El PSOE vuelve a pedir apartar a Rommy Arce de Usera por la falta de inversiones

Madrid, 25 ene (EFE).- La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha vuelto a pedir a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que aparte a Rommy Arce del distrito de Usera por su mala gestión y la falta de ejecución del gasto.

"Usera es un distrito que necesita inversiones y equipamientos y (...) y la Junta de Distrito ha cerrado el año con una ejecución de poco más del 16 % y eso nos parece lamentable", ha denunciado la socialista.

En opinión de Causapié, "no es de recibo que un distrito con las necesidades sociales y de equipamiento que tiene Usera al final de año devuelva dinero porque ha sido incapaz de ejecutarse", lo que según la edil "tiene personas que son responsables".

El PSOE-M ha reiterado que su grupo pidió en el Pleno, junto a PP y Ciudadanos, la retirada de las competencias a Rommy Arce no "sólo por su sectarismo" y su incapacidad de diálogo con vecinos y con la oposición sino también porque "no cumple con su trabajo" y no tiene "ambición" por mejorar Usera.

Según los socialistas, Usera es uno de los distritos "más perjudicados" por las retenciones de crédito acordadas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y aprobadas junto al PP y hasta un 13 % del presupuesto del distrito ha quedado "retenido".

Las políticas integrales que necesita Usera, con baja renta y problemas de desempleo, pasan por que "la persona que encabeza la Junta municipal de Distrito cambie", como el PSOE pidió ya a Carmena; "Está en su mano hacerlo", ha subrayado Causapié.

Si la regidora no retira las competencias a Arce, el PSOE "seguirá insistiendo", como también harán los vecinos, para apartar a esta edil y garantizar "que la gestión del presupuesto y los programas es la adecuada", aunque los socialistas desvinculan el rol de la concejal de Ahora Madrid de la negociación de los presupuestos.

El grupo municipal del PSOE ha acudido hoy al solar en el que se debería haber edificado el centro juvenil Zofío, para denunciar su falta de ejecución y la ausencia de equipamientos municipales en este área de la capital.

Además de este centro, el PSOE-M pide una pantalla verde y un parque para aislar a los vecinos de Usera de los ruidos de la A-42, mejoras en las instalaciones deportivas y una intervención integral en la plaza Romana.