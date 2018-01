El PDeCAT replica al Gobierno que no hay impedimento legal para que Puigdemont sea candidato a president

25/01/2018 - 13:59

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, considera que la decisión del Gobierno de recurrir la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para someterse al debate de investidura carece de "fundamento" porque no existe "ninguna razón legal" que le impida optar de nuevo a la Presidencia.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"La normativa electoral española no contempla que los supuestos en los que esta Puigdemont impidan que sea candidato", ha comentado Campuzano en el Congreso.

Dado que, desde su punto de vista, esa impugnación no tendría ningún "fundamento legal", ha dicho esperar que el Consejo de Estado, al que el Gobierno ha pedido un informe, no avale el recurso y que, si aún así el Ejecutivo lo presenta, el Constitucional no lo admita a trámite.

Además, ha hecho hincapié en que con el anuncio de esta nueva medida, el Ejecutivo demuestra que "no está respetando" el resultado electoral del 21 de diciembre porque en las elecciones la "ciudadanía de Cataluña concedió la mayoría que puede elegir a Puigdemont presidente de la Generalitat".