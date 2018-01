El Ayuntamiento espera tener novedades "pronto" sobre la operación Chamartín

Madrid, 25 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid espera tener "novedades pronto" sobre la operación Chamartín, donde se sigue avanzando en los trabajos técnicos, aunque Desarrollo Urbano Sostenible admite que se podría necesitar más tiempo del previsto debido a la complejidad de este planeamiento urbanístico.

Así lo ha detallado hoy el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que el consistorio madrileño intenta elaborar "un plan con ordenaciones pormenorizadas" y ha explicado que "no por casualidad" el desarrollo del norte de Madrid ha "estado año sin resolverse".

El Ayuntamiento de la capital trabaja no solo con un proyecto general sino definiendo "edificabilidades, estructuras" o "tamaños de manzana", lo que requiere una "mayor discusión".

El objetivo del Gobierno de Ahora Madrid es aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el primer trimestre de este año, tras alcanzar el verano pasado un acuerdo con el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte, aunque si el proyecto, "muy complejo", exige "más tiempo" el consistorio se lo tomará.

Calvo ha abogado hoy por aprobar un proyecto que "quede bien" y no que por cumplir unos plazos se termine con cosas "mal hechas".

Respecto a las discrepancias que genera en el seno del Gobierno de Ahora Madrid este desarrollo urbanístico, Calvo se ha remitido a las declaraciones hechas en una entrevista publicada ayer por el diario 20 Minutos.

Preguntado por los disensos a cuenta de la operación Chamartín y del plan económico financiero, en cuya votación se ausentaron seis ediles de Ahora Madrid y que supuso el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda, Calvo afirma que "cuando existe una discrepancia inasumible lo más honesto es dimitir".

"No sé si esto es una discrepancia asumible o no", añade sobre el cumplimiento con Hacienda, donde en su opinión "asumir el PEF o no asumirlo no era una opción" pues se debe ser "responsable con un proyecto del que se forma parte".