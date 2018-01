Cs apoya el recurso anunciado por el Gobierno contra la investidura de Puigdemont

Barcelona, 25 ene (EFE).- Cs ha asegurado que apoya el recurso, anunciado hoy por el Gobierno, ante el Constitucional contra la propuesta de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat y ha lamentado que los catalanes tengan que estar pendientes de los "juegos" de Puigdemont.

Según ha indicado en una rueda de prensa la diputada de Ciudadanos (Cs) Lorena Roldán, la reunión mantenida esta mañana con el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sido "atípica" porque: "hemos salido de la misma igual como hemos entrado, sin conocer la fecha del pleno de investidura y sin saber cómo se hará".

Ha ironizado, de todas formas, sobre la posibilidad de que los grupos independentistas "quieran hacer una investidura telemática o por Skype, pero luego ellos hacen las reuniones de forma presencial en Bruselas".

Lorena Roldán se ha preguntado "qué es lo que entiende Torrent por normalidad, cuando dice que la sesión de investidura se llevará a cabo con normalidad, puesto se está ocultando información muy relevante sobre el pleno".

Según esta misma diputada de Ciudadanos, "un candidato que no está aquí, que está huido de la justicia, y que ha demostrado que no tiene un proyecto para todos los catalanes, no reúne ningún requisito para ser presidente de la Generalitat".

Ha reprochado a los grupos independentistas que todos los catalanes "tengan que estar pendientes de los juegos de Puigdemont y de las trifulcas entre JxCat y ERC", y se ha mostrado de acuerdo con la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con el fin de impugnar la decisión del presidente del Parlament de proponer como candidato a Puigdemont.